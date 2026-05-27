陸上・関東インカレで輝いた選手たち 男子2部・100メートル／昭和医科大・宮定太一（6年）

21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は男子2部・100メートルに出場した昭和医科大の宮定太一（6年）。6年制で多忙な歯学部に在籍しながら競技を続けてきたスプリンターに、学業と部活動を両立するメリットを聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

雨で肌寒い陸上競技場。宮定は予選8レーンから力強く駆け抜けた。混戦の中、10秒80（向かい風0.4メートル）で組3着。「望んでいたタイムではなかったけど、自分より自己ベストが速い人もいっぱいいる中で、なんとか3着を取れて良かった」。タイム上位での準決勝進出が決まると、安堵の表情を浮かべた。

多忙な大学生活でも競技を続けてきた。

中学1年で始めた陸上。高知学芸高（高知）3年時には県3位の実績を持つ。父が歯科医の影響もあり、自然とその道に。現役で昭和医科大の歯学部歯学科に合格。「歯医者は手が動かないとダメなので技術が大事」と模型相手に技術を磨き、歯科医のアシスタントを務めるなど、平日は7時間半の実習に励んでいる。

立ちっぱなしの実習で、足が疲労困憊の状態で練習に向かうこともある。4年生で引退する選手もいる中で、ここまで続けてきた。「負けず嫌いなところがあって、自分の目標を達成できていないので、悔しいなと思って」

昨季は全日本歯科学生総合体育大会100メートルで優勝。2年連続で関東インカレにも出場した。アップ中にハムストリングスの肉離れを起こし、準決勝は欠場したが、昨年の予選敗退から1つステップアップ。10秒4台を目指して秋まで走り続けるつもりだ。

歯学と陸上にある“相互作用”とは

文武両道で苦労もあるが、メリットもある。「表情筋マッサージをすると、レース中に力みづらくなる。歯学部も全身の基礎医学を学ぶので、そういうのはレースに活かされている」と知識も明かす。

12年間の陸上人生で得たものとは。

「陸上は練習するほど『結果を出したい』という思いが強くなる。プレッシャーと闘って、緊張感の中で最高のパフォーマンスを発揮するという経験は、歯医者になってからも集中して治療することに繋がると思う」

目指すは、幅広い技術と知識を持った歯科医。培った精神力で、患者を救っていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）