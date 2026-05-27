アメリカ代表がW杯メンバー発表

6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）のホスト国の一つであるアメリカが5月26日、W杯に臨む代表メンバー26人を発表した。

アメリカは、欧州でも実績のあるマウリツィオ・ポチェッティーノ監督が率いている。前回のカタールW杯では日本と同じくラウンド16で敗退したが、1994年大会以来の開催国として出場する今大会では、地の利を生かして過去最高成績（1930年大会の3位）を目指す。

招集された26名のうち、アメリカのメジャー・リーグ・サッカー（MLS）でプレーする選手は8選手となっており、ほとんどは欧州でプレーする選手となっている。イタリア1部ACミランでプレーするエースのFWクリスティアン・プリシッチや元ACミランのリベリア代表FWジョージ・ウェア氏の息子であるFWティモシー・ウェアらが順当に選出されている。

また、MF南野拓実のチームメイトであるフランス1部モナコのFWフォラリン・バログン、MF田中碧のチームメイトであるイングランド1部リーズのFWブレンデン・アーロンソンら、日本人選手とともにプレーしている選手も複数選ばれた。

本大会前にアメリカは6月1日にセネガル代表、同7日にはドイツ代表と親善試合を行う。そしてW杯の本大会ではパラグアイ代表、オーストラリア代表、トルコ代表と戦うことになっている。（FOOTBALL ZONE編集部）