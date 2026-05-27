ケンタッキーフライドチキンの手軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズに第2弾が登場。

スパイシーな新作チキン「辛旨ジンガー」と、待望の復活登場となる「カーネルクランチポテト」が、期間限定で発売されます！

ケンタッキーフライドチキン「サクッとケンタ」シリーズ第2弾

発売日：2026年6月3日(水) ※数量限定、なくなり次第販売終了

価格：

辛旨ジンガー単品 290円(税込)カーネルクランチポテトS 290円(税込)カーネルクランチポテトL 490円(税込)カーネルクランチポテトBOX 990円(税込)ポテチキセット 500円(税込)セット内容：辛旨ジンガー、カーネルクランチポテト(S)ポテチキ2ピースパック 980円(税込)セット内容：辛旨ジンガー2ピース、カーネルクランチポテト(S)2個ポテチキ4ピースパック 1,800円(税込)セット内容：辛旨ジンガー4ピース、カーネルクランチポテトBOX

販売店舗：全国のケンタッキーフライドチキン店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合があります

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合があります

全国のケンタッキーフライドチキン店舗に、スナック感覚で気軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズの第2弾が登場。

新メニュー「辛旨ジンガー」と、3月の初登場時に再販を望む声が多数寄せられた「カーネルクランチポテト」が数量限定で発売されます☆

「サクッとケンタ」は、「いつでも、どこでも、NEWスタイル」がコンセプトの「サクッとケンタ」はスナック感覚で手軽に楽しめる新シリーズです。

小腹が空いたときの間食や軽食はもちろん、“もう一品”追加したいときの選択肢としても選びやすいラインナップ。

ランチタイム・放課後・仕事の合間など、日常のあらゆるシーンに自然と溶け込む、新しいケンタッキーフライドチキン体験を届けてくれます☆

辛さと旨みが共存する「辛旨ジンガー」と、ザクザク食感の「カーネルクランチポテト」

2つの絶妙な組み合わせが一度に楽しめる、お得なセットパックも販売されます。

「ポテチキセット」や、シェアにおすすめの「ポテチキ2ピースパック」

「ポテチキ4ピースパック」もあり、みんなでワイワイ楽しみたいときにもぴったりなセットです！

辛旨ジンガー

今回、新たに登場する「辛旨ジンガー」は、食べ応えのある骨なしの辛旨チキン。

ジューシーな骨なしのもも肉とサクサク衣の食感が楽しめ、唐辛子でスパイシーに味付けされています。

海外ケンタッキーフライドチキンで人気のスパイシーフレーバーを、日本に合わせてアレンジ。

唐辛子のスパイシーな味わいを想起させ、その特長を直感的に伝える「辛旨」を冠した「旨辛ジンガー」は、約1年の開発期間を経て完成。

店舗で一つひとつ丁寧に衣を付け、圧力をかけずにカラッと揚げるから、揚げたてならではのサクサク食感が実現しました☆

手で持ちやすいスティック状で、気軽に食べられるサイズ感です☆

カーネルクランチポテト

2026年年3月の初登場時に大人気だった「カーネルクランチポテト」が、再販を望むたくさんの声に応えて復活。

太く、ホクホク通常のポテトとは一線を画し、揚げたてならではのクランチ感にこだわったメニューです。

細く、ザクザクした歯切れの良い食感が特長。

衣の付き方や味のバランスにいたるまで、細部にも工夫を凝らし、満足感のある食べ応えを実現しました！

手軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズ第2弾は、スパイシーな新作チキンと大好評のザクザクポテト。

ケンタッキーフライドチキンの「サクッとケンタ」シリーズ第2弾は、2026年6月3日より数量限定で発売です☆

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