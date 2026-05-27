今から約70年前、熊本県水俣市でカラスや魚が大量死し、猫が狂ったように踊りながら死んでいく不可解な現象が発生。同時に、幼い姉妹をはじめ住民たちも次々と原因不明の激しい痙攣や麻痺に襲われる。

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日本の公害史上、最も悲惨と言われる水俣病はなぜ起きた？ 鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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水俣病はなぜ起きた

1950年代半ばから1960年代にかけて、熊本県最南部の八代海（別名：不知火海）の水俣港に面した水俣市で、魚介類を食べた多くの住民が様々な中毒症状を発症した。

原因は化学メーカー、チッソの水俣工場が水俣湾に排出した廃棄物に含まれていたメチル水銀で、これを口にした魚を介して人間に深刻な健康被害をもたらした。

が、加害企業であるチッソはこの事実を隠し続け、結果、被害を拡大させる。四大公害病の中でも最も悲惨と言われる水俣病は世界的関心事となり、その裁判は現在も続いている。

1956年（昭和31年）4月21日、水俣市在住の当時5歳の少女（8歳で死亡）が、2日後の23日に2歳の妹（2025年4月時点で存命）が歩行障害や言語障害、痙攣などの症状を訴え、新日本窒素肥料（後のチッソ）水俣工場付属病院小児科に入院した。

姉妹の母親は、近所にも同様の症状を示す子供がいることを報告。病院側の調査でさらに8人の患者が発見され、入院する。医師たちはそれまで見たことのない病状に困惑しつつ、5月1日に地元の保健所へ「原因不明の中枢神経系疾患の流行」を伝える。

これが正式に水俣病が確認された初の事例である。

5月末、市当局と様々な医療従事者が奇病対策委員会を設置し、この疫病の調査を実施。地域限定の病気であったため当初は伝染性を疑い、患者を隔離し予防措置として自宅の消毒を行った。

ほどなく伝染病は否定されたが、この初期対応が後に水俣病患者のみならず、水俣市民に対する差別と偏見を生むことになる。

致死率35％

調査の過程で、委員会は3年前の1953年ごろから水俣湾で死んだカラスや魚が浮上し、多くの猫が狂ったように痙攣し死に至っていることを把握する（当時、地元では「猫踊り病」と呼ばれていた）。

そこで、委員会は熊本大学医学部に調査の協力を依頼。熊大研究グループは8月ごろから患者を大学病院に入院させて徹底的な検査を行う。

患者の症状は様々だった。手足の感覚喪失、しびれ、めまい、つまずき、視覚視野狭窄、聴覚障害、嚥下困難。これらの症状はしだいに悪化し激しい痙攣、昏睡を引き起こし、最終的には死に至った。

10月までに発見された患者は40人で、そのうち亡くなった者が14人。致死率は35％に及んだ。

いったい、原因は何なのか。熊大の研究グループは患者が水俣湾沿岸の漁村に集中しており、そこに住む漁師やその家族の主食が水俣湾産の魚だったことから、水俣病は重金属による中毒で、主に魚介類を通じて人体に入り込むのではないかとの推論を導き出す。

1959年2月に水俣湾の水質検査が行われると、衝撃的な結果が得られた。

水銀が検出

堆積物1トンあたり2キロの強い毒性を持つメチル水銀が検出されたのだ。しかも、その場所は主に水俣湾のすぐ近くにあるチッソ水俣工場の排水路周辺。

沖合に向かうにつれて濃度が低下していることから、工場の排水が汚染源であることは明らかだ。

事実、水俣市の住民から採取した毛髪サンプルには、水俣市以外の住民に比べ50倍近くの水銀が含まれていることも判明。念のため、水俣湾の海水や獲れた魚を多くの猫に食べさせる残酷な実験を行ったところ、その全てが前記のように狂い死んだ。

もはや、原因は明確だった。

〈路上で人糞を投げつけられた被害者も⋯公害によって住民同士が対立「水俣病」の汚染が拡大し続けた理由（昭和31年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））