〈「植村直己さんの笑顔に安心」初の海外なのに“世界最北の村”へ一人で…「エスキモーになった日本人」が受けた“衝撃の洗礼”〉から続く

世界最北の村・シオラパルクに単独で入り、20代で現地女性と結婚、70代後半を迎えた現在でもその地で暮らす大島育雄氏。『エスキモーになった日本人』（ヤマケイ文庫、1989年刊の同書を復刊）より一部を抜粋して紹介する。（全4回の2回目）

【画像】「飢えた犬に尻をなめられたり嚙みつかれたりしないよう…」著者が植村直己さんと住んだ小屋



大島育雄氏と子どもたち。「息子と、娘と、短い北極の夏をハラいっぱい楽しむ」（撮影：和泉雅子）

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4カ月間、太陽が顔を出さない

翌日、午前10時をまわったというのに空は暗く、小屋の窓の明かりがとどく空間にだけ、チラチラと小雪が舞うのが見えた。この季節、この地域ではまる4カ月間、太陽が顔を出さない。一年を一日と考えれば、いまは真夜中に近い時期なのだ。気温はマイナス28度まで下がっていた。

植村さんの9頭だての犬橇で出発。私の重いザックは、やはり犬橇で荷物を運ぶエスキモーに託し、カナックへ運んでもらうことにした。ここからシオラパルクまではおよそ200キロ、カナックはその手前の町である。海に氷がはりつめているので、犬橇が唯一の「交通機関」なのだ。

植村さんは今日はあたたかそうな白クマのズボンを穿（は）いている。これを穿いただけで、豪胆なエスキモー猟師という感じになるから不思議だ。頑丈な木製の橇の上に、トナカイの毛皮を2枚、毛を上にして敷く。クッションと保温のためで、これもエスキモー流なのだった。

「ヤーヤー」（進め）、「ハク」（左へまわれ）、「アッチョ」（右へまわれ）、植村さんはときどきそんな掛け声をかけたり大声で怒鳴ったりしながら、8メートルほどもある長いムチをふるう。向かい風が両方の頰を打って痛い。ときたま本物のムチが飛んでくる。植村さんもまだ犬橇に慣れきってはいないのだ。私は羽毛服のフードを前におろし、もっぱら下を向いていた。

相前後して出発した数台のエスキモーの橇は、つぎつぎに暗さにまぎれて見えなくなってしまう。足元は氷雪のおかげでほの白いので、前に通った橇の踏み跡を見分けることができる。その上をなぞって進めば迷わずにすむわけだ。

「アイ、アイ、アーイ」（止まれ）

2、3時間走った頃、植村さんは橇を止めた。休憩である。私もそろそろ身体が冷え、同じ姿勢でいるのにも疲れてきていたところだから、ホッとして橇をおりた。足もとの氷の下が冷たく深い海であることを思うと、なんとなく不気味な感じもしたが、足踏みしながら身体を動かした。橇の上でじっとしているだけで、寒さが体力を消耗させているのがわかった。身を縮めていたせいか、肩がこっていた。

橇に積んであった細長い木箱には、石油コンロや鍋、石油のポリタンク、ランプなどがキチンと収められている。この箱は「コッダカッウィ」と呼ばれる炊事用具箱で、犬橇の装備の必携品なのだ。植村さんはアルミ鍋に地面の雪をかきいれてお湯をわかし、紅茶をいれてくれた。熱い飲み物のありがたさを久しぶりに感じる。

「エスキモーもこうして、ちょくちょく休みながらいくんだよ。決して無理はしないね」

植村さんは今はとにかくエスキモーの流儀をとことん習ってみるつもりらしかった。

エスキモーの家における排便作法

流儀といえば、植村さんは前夜、エスキモーの家における排便作法をレクチャーしてくれた。

方法その一―エスキモーの家では、部屋の片隅に便器代わりのブリキのバケツが置いてある。ここでは人目もはばからず堂々としゃがんでするのが当たり前で、誰も気にする人はいない。ただ、用をたしたら自分で外へ持っていって捨ててくること。犬たちがすぐに駆け寄って、我さきに平らげてしまうであろう。

方法その二― 地吹雪（ブリザード）でもなければ、はじめから外で済ますほうが手っとりばやい。ただし、大事なところがシモヤケや凍傷にでもなっては大変だから、あまりねばらないほうがよい。また、気をつけなければならないのは犬。飢えた犬に尻をなめられたり嚙みつかれたりしないよう、必ず背後に壁をしょってしゃがみ、片手にたずさえた棒っきれで前方の敵を牽制しながらの用足しとなる……。

まるで川中島の信玄といった趣である。

それでも植村さんは、死角をついて後ろへまわりこんだ犬に、ふいに尻をなめられて飛び上がったこともあるという。それにしても、人間に不要になったものが犬たちにはまだ充分役に立って、その犬たちがまた人間の役に立ってくれるというのは、じつにありがたい話である。むろん犬たちの主食は、セイウチ、アザラシの肉ではあるのだが。

エスキモーの家に宿泊

モーリサという寂しげなエスキモーの村についた。どの家にも、高さ2メートルくらいの簡単な木のやぐらがあって、骨つきの肉のかたまりが無造作につんである。それは一瞬たじろぐほど無惨な光景でもあったが、このやぐらは貴重な食糧である肉を犬にとられないように高くしつらえた天然の冷凍庫なのだった。

植村さんの知り合いのカービヤングアという猟師の家に泊めてもらうことになった。やはりアザラシの肉を出されたが、こちらは塩炊きで、ほとんど抵抗なく食べられた。肉そのものは鯨肉をあっさりさせたような感じだが、脂身をそえて食べると、独特の旨みが出てくるのだった。

〈「男女関係もみんなに知られてしまう」“エスキモーになった日本人”が現地女性と「スピード婚」→子ども5人“一男四女”を育てるまで〉へ続く

（大島 育雄／Webオリジナル（外部転載））