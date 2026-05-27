元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が26日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。“モラハラ彼氏”と交際した過去の恋愛事情を告白する場面があった。

スタジオトークでサバンナ・高橋茂雄から「女の子は、自分の親に彼氏を会わせる人と会わせない人いるじゃないですか。森さんはどっちですか？」と質問。森は「わりとすぐ会わせるタイプ」と返答した。

さらに高橋は「親の意見とか聞くの？“あの人やめとき”とか言われたことある？」と尋ねると、森は笑顔を見せながら「何を言われてもあんまり聞かないんですけど…（あの人やめときと）言われたことあります」と過去の恋愛事情を語り始めた。

過去に交際した男性は森を支配する“モラハラ”気質だったが、森自身は全く気づいてなかったという。「両親に会わせた時に『普通じゃないよ』と言われて初めて気づきました」と回想した。

夏菜は「それが別れるきっかけになったの？」と追求すると、森は「それで疑い始めて、それを念頭に置いて1年間…」とまさかの長期間交際を続けていたことを告白すると、共演者全員から「長っ！」とツッコミいれて笑いに変えた。高橋は「目を覚ますまでには時間がかかるよね」とフォローして、この話題を締めた。