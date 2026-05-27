世界最北の村・シオラパルクに単独で入り、20代で現地女性と結婚、70代後半を迎えた現在でもその地で暮らす大島育雄氏。『エスキモーになった日本人』（ヤマケイ文庫、1989年刊の同書を復刊）より一部を抜粋して紹介する。（全4回の1回目）

【画像】子どもは5人で一男四女。「エスキモーになった日本人」が妻のアンナさんと結婚して16年がたった頃



大島育雄氏。「抜けるような青空、春だ。狩りの獲物を手にしたとき、俺は生きているな、と思う」（撮影：和泉雅子）

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エスキモーの妻と5人の子ども

いま、私にはエスキモーの妻と、13歳の長女を筆頭に一男四女、合わせて5人の子どもがいる。職業、猟師(ピニヤツト)……。ことさらそれを意識することはなかったが、極北の生活はいやおうなく私を猟場へ駆り立て、気がついたら猟師であった、猟師でしかなかったというわけだ。

しかし、10年前なら未熟すぎて、とても自分から猟師とは名乗れなかっただろう。近頃はたまに、「俺もなかなか猟師であるな」と自画自賛してみる場面もないではない。

それにしても、この16年の時の流れの速さはどうだろう。ふりかえる暇もなく、追いまくられるように生きてきたせいかもしれない。が、好きなことを夢中でやってこられたということも確かだ。開き直りめいた満足感も覚えるのである。

16年前、この世界最北の村へ入りこんだとき、いまのような自分の姿をチラとでも想像してみたことがあっただろうか。当時25歳の私は、シオラパルクの村人から見ても、「顔つきはイニュ（エスキモー）なのに、なんにも知らない若いやつ」でしかなかった……。

コペンハーゲンでひと月足止め

1972年11月末。私はデンマークの首都コペンハーゲンからジェット機で、グリーンランド北西部にあるチューレ空軍基地についた。グリーンランドはデンマーク領だが、この基地はNATO（北大西洋条約機構）のレーダー基地で、アメリカ空軍が管理している。私が乗ったジェット機は、デンマーク人の基地労働者と物資を輸送するための、軍のチャーター便である。私のような一般の旅客は、デンマーク政府と米軍の許可をもらって、文字どおり便乗させてもらう形になる。その手続きのために、私はコペンハーゲンでひと月あまり足止めをくらってしまった。

はじめての外国。しかも初冬の寒々とした街角。北欧の人々が、私にはことさらよそよそしく感じられた。そのうえ、慣れない手続きの面倒さで、体重が数キロ減ったほどだった。ようやくグリーンランドへ向けて飛び立ったときには、安堵というよりもけだるいような疲労感さえ覚えたものだ。

タラップの降り口にたつと、いきなり顔にピシピシッと刺激がきて、思わず息をのんだ。風が凍ってとんがっている。鼻毛がビリビリした。

草色のジャケットの労働者の列につづいて、目の前にそびえ立つ格納庫のような建物に駆けこむ。入口でふりかえると、暗い空の下にうっすら雪をかぶった氷原がひろがり、どうやらそのまま海氷とつながっているらしい。飛行機は滑走路というより、その氷原に滑りこんだ形で、吹きつのる風に翼をゆらしているのだった。

植村直己さんの笑顔に安心

出迎えの労働者、入れ違いに休暇で故国へ飛ぶ労働者―ごった返す人ごみの中に、植村直己さんの笑顔をみつけたときは、心底ホッとした。約束どおり、迎えにきてもらえたのだ。植村さんは、現地の手造りらしい、ごわごわした革のアノラック（アンノガー）を着て、カミック（アザラシの皮でつくったエスキモー式ブーツ）を履いていた。すっかりエスキモー・スタイルが板についている。

労働者、軍人あわせて数千人もの人間が住むチューレ基地は、スーパーマーケット、郵便局、銀行、教会、映画館その他いろいろな施設と兵舎の立ち並ぶ、一つの町だった。しかし、凍てついた路上に人影はほとんどなく、極端に窓の小さい灰色の建物の群れは、殺伐としていた。

「ヤパニミュー（日本人）、イクオ。イクオ・オオシマ」

街灯に照らされた雪道をぬけて、基地のはずれの海岸べりにたつ粗末な小屋に入った。それはこのチューレ地区に住むエスキモーの共同小屋で、エスキモーの男たちが10人ばかり、思い思いの格好で床にくつろいでいた。エスキモーたちのもの珍しそうな視線が、いっせいに私に向けられる。ゆうべもここに泊まったという植村さんが、

「ヤパニミュー（日本人）、イクオ。イクオ・オオシマ」

と私の肩を抱いてみせる。緊張と照れ臭さ。まるで先生に紹介してもらった転校生のように、私はチョコンと会釈した。

「イクオ……」「イクオ……」みんな口々につぶやいてみては、顔を見合わせておもしろそうに笑う。

石炭ストーブが燃えていて、十畳ほどの部屋は意外にあたたかい。植村さんがストーブのそばにあったヤカンの紅茶をカップに注いできてくれて、私たちは壁際に腰をおろした。ここにいるエスキモーたちは、空輸された生活物資を犬橇でこの地区の各集落へ運ぶ人、また基地のアメリカ軍人と物々交換で酒や煙草を手にいれるためにきている人だと、植村さんが教えてくれる。セイウチの牙やソープストーン（石鹼石）の彫り物、古い矢じりや銛頭（もりがしら）など、いろいろなものを交換品に用意してきているらしかった。

「大島くん、おれのこと知らなけりゃ、エスキモーだって思う？」

植村さんは茶目っぽく胸を張ってみせた。

「いや全く、そのものですよ。しかしみんな日本人そっくりですね。似てると聞いてはいましだけど、これほどとは……」

目が合うと、例外なくニッと微笑みかけてくる。私もぎこちない笑みを返す。

「彼らにしてみればわれわれだって、言葉のちがうエスキモーとしか見えないよ」

まったく、そうにちがいない。エスキモーも住む地域によって特徴があるが、いままで本の写真やテレビで見たどのエスキモーよりも、彼らは日本的な顔立ちをしていた。

「植村さん、犬橇、どのくらいやってるんですか？」

植村さんはひとりで犬橇を操って、迎えにきてくれたのだった。

「1カ月、かな。意外とむずかしいんだ。見てよ、これ」

指さす頰にまだ新しいミミズばれが一つ、消えかけた小さいものはいくつもあった。ムチを反転させるとき、どうしても自分の顔を打ってしまうという。

生肉の洗礼

白髪まじりのひげをはやした年配の人が、部屋の片隅にある大きなポリバケツを指さして、「ヤパニミュー……」と私たちにすすめるふうだ。

「アザラシの生肉、食おうよ」

植村さんはポケットからナイフをとりだして立っていく。さっそく生肉の洗礼である。ポリバケツには鯨肉に似た黒い肉のかたまりが、無造作につっこんであった。下のほうはまだ凍っているらしく、霜がついている。植村さんを見習ってナイフで肉をそぎ、口にいれた。みんなに見られているという緊張感もあって、味わう余裕などない。ろくろく嚙みもしないでのみ込む。冷たい肉のかたまりが食道をくだっていくのが、妙にゆっくりに感じられる。

ヒョイとさっきのひげの人と目が合った。とっさに、日本で読みかじった「ママット」（旨い）というエスキモーの言葉が出てきた。

「イヒー（そうかい）、イヒヒヒ……」

彼は歯を見せて笑い、満足そうにうなずいた。

〈マイナス28度で「飢えた犬に尻をなめられたり嚙みつかれたりしないよう…」エスキモーの家における驚きの“排便作法”〉へ続く

（大島 育雄／Webオリジナル（外部転載））