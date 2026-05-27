上野でおしゃれに昼飲み！ホテルダイニングや上野公園を眺めるテラスなど、ワンランク上の昼飲みスポット5選
◆上野でおしゃれに昼飲み！ホテルダイニングや上野公園を眺めるテラスなど、ワンランク上の昼飲みスポット5選
写真／オッティモ・シーフード・ガーデン上野の森さくらテラス店（東京都・上野駅）
上野で昼飲みを楽しめるお店を探している方に！ 美術館や公園、アメ横など、見どころ満載の上野で、大人がゆったり過ごせる、おしゃれな昼飲みスポットを厳選。
非日常感たっぷりのホテルダイニング、上野公園内にあるテラス席も。いつもより少し贅沢に、明るい時間から乾杯する至福のひとときを過ごしてみて。女子会はもちろん、大切な人とのデートにもおすすめ。
このページで紹介されているお店の一覧
・オッティモ・シーフード・ガーデン 上野の森さくらテラス店
・Bistro NOHGA／NOHGA HOTEL UENO TOKYO
・Le quattro stagioni グリーンパーク
・望水楼 上野店
・トラットリア・イタリア 上野店
◆駅直結の好アクセス！緑を望む開放的な空間で本格イタリアンをワインとともに
オッティモ・シーフード・ガーデン 上野の森さくらテラス店
【平均価格】
夜：4000円〜4999円／昼：3000円〜3999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・ランチタイムでもスパークリングが飲み放題メニューに入っていてオススメです。（40代前半 女性）
・前菜の盛り合わせ、少しずついろいろ食べられ、お酒のつまみにぴったり。ピザは数種類から選べます。（50代後半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・窓が大きくて日差しがたっぷり入る明るいお店でした。店員の方々も親切で、お水のお代わりや取り皿などマメに気にしてくださいました。（30代前半 女性）
・飲み物を頼んだらすぐに持ってきてくださり、嬉しかったです。満席でしたが、呼ぶとすぐに気付いてくださり、大変助かりました。（40代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・とても美味しくて、飲み放題でもスパークリングやカクテルなどもあって楽しいとのことでした。（30代前半 女性）
・｢素敵なお店を選んでくれて有難う｣と言ってもらえ、こちらまで嬉しくなりました。（50代後半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
上野駅不忍口から徒歩1分という抜群のロケーションを誇る「オッティモ・シーフード・ガーデン 上野の森さくらテラス店」は、大きな窓からたっぷりと光が差し込む開放的な空間。上野公園に直結したビルの3階にあり、感度の高い友人たちとリラックスした時間を過ごせる。
こちらの自慢は、市場から直送される新鮮な魚介をふんだんに使った本格イタリアン。乾杯にぴったりのスパークリングワインや生ビール、ソムリエ厳選のワインなど充実した飲み放題とともに、うまみあふれるシーフード料理とのペアリングを堪能できる。明るく清々しい空間で、ワンランク上の昼飲みがかなうはず。
【店舗データ】
住所：東京都台東区上野公園1-2 上野の森さくらテラス3F
付近の駅：上野駅 京成上野駅 上野御徒町駅 上野広小路駅 御徒町駅
アクセス：JRほか「上野駅」不忍口より徒歩1分、京成本線「京成上野駅」正面口より徒歩3分、都営大江戸線「上野御徒町駅」出口より徒歩7分、東京メトロ銀座線「上野広小路駅」出口より徒歩8分、JRほか「御徒町駅」北口より徒歩8分
営業時間：
[昼]平日11:00〜15:30(15:00LO)、土日祝11:00〜16:00(15:30LO)
[夜]17:00〜22:00(21:00LO)
◆ソムリエ厳選スパークリングで乾杯。洗練されたホテルビストロで、日常を忘れる大人の昼下がり
Bistro NOHGA／NOHGA HOTEL UENO TOKYO
【平均価格】
夜：8000円〜9999円／昼：5000円〜5999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・季節ごとに料理が変わるので何度も伺っておりますが、どの料理もとても美味しいです。選択メニューが多いので自分好みにコース料理をカスタマイズできるのがおすすめです。（40代後半 女性）
・一緒に食事をした家族はあまりお酒が強くないのでノンアルコールドリンクのメニューが豊富なのが良かった。（30代前半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・店内は明るく、気軽に入れる雰囲気でした。スタッフの方々はとても親切で心地良く過ごす事が出来ました。（30代前半 女性）
・インテリア、食器、カトラリーが、シンプルかつ上質でスタイリッシュで刺激を受けました。（40代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・味も良く、広々とした店内でゆったりできたと言っていました。0歳〜70代の年齢差がありましたが、みんな満足できるお店です。（30代後半 女性）
・大満足でお礼のラインが止まりませんでした。アクセスの良さ、お料理、上野らしからぬお洒落な雰囲気が好評でした。（50代後半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
上野駅から徒歩3分のホテル内に佇む「Bistro NOHGA」は、ナチュラルウッドを基調としたスタイリッシュで温かみのある空間が魅力。地域の職人が手がけたこだわりの食器が並び、上質なモノづくりの息吹を感じながら過ごせる。
こちらでは、ソムリエ厳選のスパークリングワインをフリーフローで好きなだけ。日本の四季を映し出した繊細なコンテンポラリーフレンチとのペアリングを楽しみながら、いつもより少しおしゃれをしてワンランク上の昼飲みを満喫して。
【店舗データ】
住所：東京都台東区東上野2-21-10
付近の駅：上野駅 御徒町駅 新御徒町駅
アクセス：JR「上野駅」正面玄関口・広小路口より徒歩4分、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」3番出口より徒歩3分、京成線「京成上野駅」より徒歩6分
営業時間：
[昼]11:30〜14:00(LO)
[夜]18:00〜22:30(コース20:30LO、フード21:30LO、ドリンク22:00LO)
※朝食 7:00〜10:00、カフェ 14:00〜18:00
◆爽快な生ビールやワインを片手に。緑豊かな一軒家テラスで、自然を感じる開放的なひとときを
Le quattro stagioni グリーンパーク
【平均価格】
夜：4000円〜4999円／昼：2000円〜2999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・前菜のサラダも前菜盛り合わせも美味しくて、大変嬉しい前菜でした。メインのピザもパスタも美味しかったです！（30代後半 女性）
・アルコールの飲み放題で、今回ほど注文した飲み物を早く出してくれるお店に出会った事が無いよーと、主人が驚くほど、ドリンクの提供が早くて大満足。（40代後半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・天気の良い晴れた日だったのでテラスを開け放っていて、外の空気が感じられてとても気持ちよかったです。（30代前半 女性）
・上野公園の自然の中にひっそり佇むリッチで、落ち着いた雰囲気でとても満足です。（30代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・お天気がいい日にテラス席で最高でした！女子会で喜ばれると思います。店内も日光で明るくて雰囲気もよかったです。（50代前半 女性）
・とても喜んでいました。「月1度はここで食べたいね」と言っていました。前菜のおしゃれな盛り付けにもピザやサラダのおいしさにも感激していました。（60代後半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
上野公園内という抜群のロケーションに位置する「Le quattro stagioni」は、各線からのアクセスも快適な一軒家イタリアン。豊かな自然に囲まれた広々とした店内や、爽やかな風が吹き抜けるテラス席からは、四季折々の美しい景観が楽しめる。
昼飲みのお供には、のどごし抜群の生ビールやスパークリングワインなどの多彩な飲み放題を用意。毎朝仕入れる新鮮な野菜で彩る本格石窯焼きピザやこだわりの肉料理とともに、リゾート気分で賑やかに乾杯するのにうってつけ。
【店舗データ】
住所：東京都台東区上野公園1-59 グリーンパーク1F
付近の駅：京成上野駅 上野駅 上野御徒町駅 上野広小路駅
アクセス：京成本線「京成上野駅」正面口より徒歩2分、JR「上野駅」不忍口より徒歩3分、都営地下鉄大江戸線「上野御徒町駅」A5出口より徒歩6分、東京メトロ「上野広小路駅」A3出口より徒歩6分
営業時間：11:00〜20:00(フード19:00LO、ドリンク19:30LO)
◆豊富な中国酒やウイスキーに酔いしれる。不忍池を望む豪華な異国空間で、本格飲茶を味わう
望水楼 上野店
【平均価格】
夜：5000円〜5999円／昼：3000円〜3999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・食事が本格的で美味しく、特に麻婆豆腐が香辛料が効いていて美味しかったです。（30代前半 女性）
・どれをとっても口に合うお料理でした。ドリンクも豊富。紹興酒はホットでザラメ初めて頂きました。（60代後半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・駅から近いため、お店の周辺は人も多くガヤガヤしているものの、こちらの店内はとても落ち着いた雰囲気です。店員さんのサービスもとても丁寧な対応でした。（40代後半 女性）
・席が広く、子連れでもゆっくり過ごせて良かった。子供にも優しく接してくださり有り難かったです。（30代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・食事内容も、誕生日プレートもとても喜んでもらえました！また、飲み放題付きのプランもありがたかったです。お酒の種類も豊富で友人も喜んでいました。（30代前半 女性）
・店内の雰囲気も豪華で、上野公園近くでこんなにゆっくりお食事できるところがあるのは知らなかったので、リピートしたいなあと思いました。（50代前半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
上野駅からすぐの場所に佇む「望水楼 上野店」は、優雅でラグジュアリーな雰囲気が漂う本格香港飲茶・中華レストラン。大きな窓からは不忍池の美しい景色を眺めることができ、雰囲気満点の円卓個室など非日常の豪華な空間が広がる。
お酒のラインナップは、中華料理と相性抜群の紹興酒や中国白酒のほか、ジャパニーズウイスキーまで豊富に集結。生地から手作りする自慢の点心や本格料理とともに、豊富なドリンクを心ゆくまで嗜む大人の贅沢な昼下がりを過ごしてみて。
【店舗データ】
住所：東京都台東区上野2-14-30 ライオンズマンション上野山下 2F
付近の駅：上野駅 京成上野駅
アクセス：京成本線「上野駅」より徒歩1分、JR「上野駅」不忍口より徒歩5分
営業時間：11:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンク22:30LO)
写真／オッティモ・シーフード・ガーデン上野の森さくらテラス店（東京都・上野駅）
上野で昼飲みを楽しめるお店を探している方に！ 美術館や公園、アメ横など、見どころ満載の上野で、大人がゆったり過ごせる、おしゃれな昼飲みスポットを厳選。
非日常感たっぷりのホテルダイニング、上野公園内にあるテラス席も。いつもより少し贅沢に、明るい時間から乾杯する至福のひとときを過ごしてみて。女子会はもちろん、大切な人とのデートにもおすすめ。
・オッティモ・シーフード・ガーデン 上野の森さくらテラス店
・Bistro NOHGA／NOHGA HOTEL UENO TOKYO
・Le quattro stagioni グリーンパーク
・望水楼 上野店
・トラットリア・イタリア 上野店
◆駅直結の好アクセス！緑を望む開放的な空間で本格イタリアンをワインとともに
オッティモ・シーフード・ガーデン 上野の森さくらテラス店
【平均価格】
夜：4000円〜4999円／昼：3000円〜3999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・ランチタイムでもスパークリングが飲み放題メニューに入っていてオススメです。（40代前半 女性）
・前菜の盛り合わせ、少しずついろいろ食べられ、お酒のつまみにぴったり。ピザは数種類から選べます。（50代後半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・窓が大きくて日差しがたっぷり入る明るいお店でした。店員の方々も親切で、お水のお代わりや取り皿などマメに気にしてくださいました。（30代前半 女性）
・飲み物を頼んだらすぐに持ってきてくださり、嬉しかったです。満席でしたが、呼ぶとすぐに気付いてくださり、大変助かりました。（40代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・とても美味しくて、飲み放題でもスパークリングやカクテルなどもあって楽しいとのことでした。（30代前半 女性）
・｢素敵なお店を選んでくれて有難う｣と言ってもらえ、こちらまで嬉しくなりました。（50代後半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
上野駅不忍口から徒歩1分という抜群のロケーションを誇る「オッティモ・シーフード・ガーデン 上野の森さくらテラス店」は、大きな窓からたっぷりと光が差し込む開放的な空間。上野公園に直結したビルの3階にあり、感度の高い友人たちとリラックスした時間を過ごせる。
こちらの自慢は、市場から直送される新鮮な魚介をふんだんに使った本格イタリアン。乾杯にぴったりのスパークリングワインや生ビール、ソムリエ厳選のワインなど充実した飲み放題とともに、うまみあふれるシーフード料理とのペアリングを堪能できる。明るく清々しい空間で、ワンランク上の昼飲みがかなうはず。
【店舗データ】
住所：東京都台東区上野公園1-2 上野の森さくらテラス3F
付近の駅：上野駅 京成上野駅 上野御徒町駅 上野広小路駅 御徒町駅
アクセス：JRほか「上野駅」不忍口より徒歩1分、京成本線「京成上野駅」正面口より徒歩3分、都営大江戸線「上野御徒町駅」出口より徒歩7分、東京メトロ銀座線「上野広小路駅」出口より徒歩8分、JRほか「御徒町駅」北口より徒歩8分
営業時間：
[昼]平日11:00〜15:30(15:00LO)、土日祝11:00〜16:00(15:30LO)
[夜]17:00〜22:00(21:00LO)
◆ソムリエ厳選スパークリングで乾杯。洗練されたホテルビストロで、日常を忘れる大人の昼下がり
Bistro NOHGA／NOHGA HOTEL UENO TOKYO
【平均価格】
夜：8000円〜9999円／昼：5000円〜5999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・季節ごとに料理が変わるので何度も伺っておりますが、どの料理もとても美味しいです。選択メニューが多いので自分好みにコース料理をカスタマイズできるのがおすすめです。（40代後半 女性）
・一緒に食事をした家族はあまりお酒が強くないのでノンアルコールドリンクのメニューが豊富なのが良かった。（30代前半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・店内は明るく、気軽に入れる雰囲気でした。スタッフの方々はとても親切で心地良く過ごす事が出来ました。（30代前半 女性）
・インテリア、食器、カトラリーが、シンプルかつ上質でスタイリッシュで刺激を受けました。（40代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・味も良く、広々とした店内でゆったりできたと言っていました。0歳〜70代の年齢差がありましたが、みんな満足できるお店です。（30代後半 女性）
・大満足でお礼のラインが止まりませんでした。アクセスの良さ、お料理、上野らしからぬお洒落な雰囲気が好評でした。（50代後半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
上野駅から徒歩3分のホテル内に佇む「Bistro NOHGA」は、ナチュラルウッドを基調としたスタイリッシュで温かみのある空間が魅力。地域の職人が手がけたこだわりの食器が並び、上質なモノづくりの息吹を感じながら過ごせる。
こちらでは、ソムリエ厳選のスパークリングワインをフリーフローで好きなだけ。日本の四季を映し出した繊細なコンテンポラリーフレンチとのペアリングを楽しみながら、いつもより少しおしゃれをしてワンランク上の昼飲みを満喫して。
【店舗データ】
住所：東京都台東区東上野2-21-10
付近の駅：上野駅 御徒町駅 新御徒町駅
アクセス：JR「上野駅」正面玄関口・広小路口より徒歩4分、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」3番出口より徒歩3分、京成線「京成上野駅」より徒歩6分
営業時間：
[昼]11:30〜14:00(LO)
[夜]18:00〜22:30(コース20:30LO、フード21:30LO、ドリンク22:00LO)
※朝食 7:00〜10:00、カフェ 14:00〜18:00
◆爽快な生ビールやワインを片手に。緑豊かな一軒家テラスで、自然を感じる開放的なひとときを
Le quattro stagioni グリーンパーク
【平均価格】
夜：4000円〜4999円／昼：2000円〜2999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・前菜のサラダも前菜盛り合わせも美味しくて、大変嬉しい前菜でした。メインのピザもパスタも美味しかったです！（30代後半 女性）
・アルコールの飲み放題で、今回ほど注文した飲み物を早く出してくれるお店に出会った事が無いよーと、主人が驚くほど、ドリンクの提供が早くて大満足。（40代後半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・天気の良い晴れた日だったのでテラスを開け放っていて、外の空気が感じられてとても気持ちよかったです。（30代前半 女性）
・上野公園の自然の中にひっそり佇むリッチで、落ち着いた雰囲気でとても満足です。（30代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・お天気がいい日にテラス席で最高でした！女子会で喜ばれると思います。店内も日光で明るくて雰囲気もよかったです。（50代前半 女性）
・とても喜んでいました。「月1度はここで食べたいね」と言っていました。前菜のおしゃれな盛り付けにもピザやサラダのおいしさにも感激していました。（60代後半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
上野公園内という抜群のロケーションに位置する「Le quattro stagioni」は、各線からのアクセスも快適な一軒家イタリアン。豊かな自然に囲まれた広々とした店内や、爽やかな風が吹き抜けるテラス席からは、四季折々の美しい景観が楽しめる。
昼飲みのお供には、のどごし抜群の生ビールやスパークリングワインなどの多彩な飲み放題を用意。毎朝仕入れる新鮮な野菜で彩る本格石窯焼きピザやこだわりの肉料理とともに、リゾート気分で賑やかに乾杯するのにうってつけ。
【店舗データ】
住所：東京都台東区上野公園1-59 グリーンパーク1F
付近の駅：京成上野駅 上野駅 上野御徒町駅 上野広小路駅
アクセス：京成本線「京成上野駅」正面口より徒歩2分、JR「上野駅」不忍口より徒歩3分、都営地下鉄大江戸線「上野御徒町駅」A5出口より徒歩6分、東京メトロ「上野広小路駅」A3出口より徒歩6分
営業時間：11:00〜20:00(フード19:00LO、ドリンク19:30LO)
◆豊富な中国酒やウイスキーに酔いしれる。不忍池を望む豪華な異国空間で、本格飲茶を味わう
望水楼 上野店
【平均価格】
夜：5000円〜5999円／昼：3000円〜3999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・食事が本格的で美味しく、特に麻婆豆腐が香辛料が効いていて美味しかったです。（30代前半 女性）
・どれをとっても口に合うお料理でした。ドリンクも豊富。紹興酒はホットでザラメ初めて頂きました。（60代後半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・駅から近いため、お店の周辺は人も多くガヤガヤしているものの、こちらの店内はとても落ち着いた雰囲気です。店員さんのサービスもとても丁寧な対応でした。（40代後半 女性）
・席が広く、子連れでもゆっくり過ごせて良かった。子供にも優しく接してくださり有り難かったです。（30代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・食事内容も、誕生日プレートもとても喜んでもらえました！また、飲み放題付きのプランもありがたかったです。お酒の種類も豊富で友人も喜んでいました。（30代前半 女性）
・店内の雰囲気も豪華で、上野公園近くでこんなにゆっくりお食事できるところがあるのは知らなかったので、リピートしたいなあと思いました。（50代前半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
上野駅からすぐの場所に佇む「望水楼 上野店」は、優雅でラグジュアリーな雰囲気が漂う本格香港飲茶・中華レストラン。大きな窓からは不忍池の美しい景色を眺めることができ、雰囲気満点の円卓個室など非日常の豪華な空間が広がる。
お酒のラインナップは、中華料理と相性抜群の紹興酒や中国白酒のほか、ジャパニーズウイスキーまで豊富に集結。生地から手作りする自慢の点心や本格料理とともに、豊富なドリンクを心ゆくまで嗜む大人の贅沢な昼下がりを過ごしてみて。
【店舗データ】
住所：東京都台東区上野2-14-30 ライオンズマンション上野山下 2F
付近の駅：上野駅 京成上野駅
アクセス：京成本線「上野駅」より徒歩1分、JR「上野駅」不忍口より徒歩5分
営業時間：11:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンク22:30LO)