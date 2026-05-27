山形の春の味覚を代表する、旬のごちそう「孟宗（タケノコ）」。おいしくて待ち遠しい存在ですが、実はその裏側で竹林の荒廃という少し困った問題が起きています。

【写真を見る】【誰でも見られる】伸びたタケノコを絶品メンマに！ラーメン王国・山形で竹林の荒廃を防ぐユニークな取り組み 県が「メンマ作成マニュアル」を公開

最近は生産者の方々の高齢化などが進み、タケノコの収穫がどうしても追いつかなくなっている現状があります。その結果、収穫されずにそのまま放置されたタケノコがぎっしりと生え茂るヤブになってしまい、荒れてしまう竹林が増えているのです。

一度ヤブに変わってしまった竹林からは、だんだんとタケノコが顔を出さなくなり、元のきれいな状態に戻すのはとても大変な作業になってしまいます。

そこで・・・ラーメン県そば王国を名乗る山形県が、意外な策を打ち出しました。

※画像：マニュアルより

■提唱したユニーク策

この悩ましい課題を、なんと「ラーメンの名脇役」に変身させることで解決しようと、山形県森林研究研修センターが逆転の発想で立ち上がりました。

そこで作られたのが、「乾（ほし）タケノコ作成マニュアル」です。

これは、収穫のタイミングを逃して最大2.2メートルまで大きく伸びてしまったタケノコをあえて採取して、上手に活用しようというユニークな取り組みになります。

作り方も工夫されていて、まず食べられる部分をきれいに切り分けてから、沸騰したお湯で30分ほどじっくり茹でます。さらに水から60分茹で、固さが残る場合は何度か茹での工程を繰り返します。

その後、全体がきれいなあめ色になるまでしっかりと乾燥させることで、こだわりの「乾タケノコ」が完成します。

こうして取りそびれたタケノコが、県の観光資源でもあるラーメンを引き立たせる「メンマ」になるのです。

※画像：マニュアルより

■県産のメンマの可能性は

普段私たちが食べている一般的なメンマは、外国で採れるマチク（麻竹）という竹を発酵させて作られていることが多いのですが、山形県産の乾タケノコを使ってメンマを作ると、サクサクとしたとても心地よい歯ごたえに仕上がるのが大きな魅力です。

これまで厄介者として扱われがちだった伸びすぎたタケノコから、おいしいメンマを生み出せたら素敵です。この活動は、竹林の豊かな環境を守ってくれるだけでなく、地域の食材を地元で消費する地産地消の取り組みにもしっかりとつながっていく可能性があります。

※画像：マニュアルより

■ラーメン店の声は

県によると、プロの料理人の皆さんからの評価も上々だといいます。

自分たちで味付けをするなど、メンマに並々ならぬこだわりを持つ県内のラーメン店10店舗にお願いして、試食品のアンケートを実施。すると、県産メンマは「味」「食感」「見た目の色味」のすべての項目で、ほぼ100パーセントに近いほどの高い評価を得たというのです。

ちなみに、ラーメン店がメンマを選ぶときに重視するポイントは・・・一番が「価格」、次いで「食感」「味」の順番に。

アンケートでは、価格の条件さえ合えばぜひ自分のラーメンに使ってみたいという結果になりました。しかし、前向きな声が出されながら、結局のところ「価格が・・・」という分かりやすい課題が浮き彫りにもなりました。

※アンケート結果 県公表資料

■マニュアルが活用されるかが、カギ

同センターでは今後、このマニュアルをたくさんの人に活用してもらい、山形県産の乾タケノコがもっと出荷されて身近に利用されるように、生産者に広く伝えたいとしています。

ラーメン消費額日本一の山形市がある山形県。

ある程度安価に、かつ安定して生産し続けられる体制を作っていくというのは簡単なことではありませんが・・・山の環境を守りながら、山形ならではの”独自の食感”を持った「ご当地メンマ」がラーメン界にしっかりと定着していくか、今後に注目です。

ちなみに、マニュアルはどなたでも見られます！

【マニュアルはこちらから】https://www.pref.yamagata.jp/documents/3843/menmamanyuaru.pdf