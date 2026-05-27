ラウンド32で森保ジャパンと対戦の可能性も。前回４位のモロッコが北中米Ｗ杯メンバー発表！ パリSGのハキミ、マドリーのブラヒムらが選出
モロッコ・サッカー協会は現地５月26日、北中米ワールドカップに臨むモロッコ代表のメンバーを発表した。
選出された26人は以下のとおり。
GK
ボノ（アル・ヒラル）
ムニル・エル・カジュイ（RSベルカンヌ）
アハメド・レダ・タグナウティ（ラジャ・カサブランカ）
DF
アシュラフ・ハキミ（パリSG）
ナイエフ・アゲルド（マルセイユ）
ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・Ｕ）
アナス・サラー＝エディン（PSV）
シャディ・リアド（クリスタル・パレス）
ユーセフ・ベラマリ（アル・アハリ）
イサ・ディオプ（フルアム）
レドゥアン・ハルハル（メヘレン）
ザカリア・エル・ワブディ（ゲンク）
MF
ソフィアン・アムラバト（ベティス）
イスマエル・サイバリ（PSV）
ニール・エル・アイナウィ（ローマ）
ビラル・エル・カンヌス（シュツットガルト）
アゼディン・ウナヒ（ジローナ）
アイユーブ・ブアディ（リール）
サミア・エル・ムラベト（ストラスブール）
FW
ブラヒム・ディアス（Ｒ・マドリー）
シェムスディン・タルビ（サンダーランド）
アユーブ・エル・カービ（オリンピアコス）
ソフィアン・ラヒミ（アル・アイン）
アブデ・エザルズリ（ベティス）
アユーベ・アマイモウニ（フランクフルト）
ジェシム・ヤシン（ストラスブール）
前回大会で４位と躍進したモロッコ。今年３月に就任したモハメド・ワハビ監督のもと、北中米大会のグループステージＣ組ではブラジル、ハイチ、スコットランドと対戦。決勝トーナメントではラウンド32でＦ組の日本と対戦する可能性もある。
現地メディア『MOROCCO WORLD NEWS』によれば、指揮官は「今は満足している。26人のメンバーが揃い、大きな野望を抱いてワールドカップに臨む」と意気込む。また、代表チームでフランスではなくモロッコを選んだ18歳のブアディは「夢が叶っただけでなく、何よりも新たな章の始まり」とし、「祖国のために全力を尽くします」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
選出された26人は以下のとおり。
GK
ボノ（アル・ヒラル）
ムニル・エル・カジュイ（RSベルカンヌ）
アハメド・レダ・タグナウティ（ラジャ・カサブランカ）
DF
アシュラフ・ハキミ（パリSG）
ナイエフ・アゲルド（マルセイユ）
ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・Ｕ）
アナス・サラー＝エディン（PSV）
シャディ・リアド（クリスタル・パレス）
ユーセフ・ベラマリ（アル・アハリ）
イサ・ディオプ（フルアム）
レドゥアン・ハルハル（メヘレン）
ザカリア・エル・ワブディ（ゲンク）
ソフィアン・アムラバト（ベティス）
イスマエル・サイバリ（PSV）
ニール・エル・アイナウィ（ローマ）
ビラル・エル・カンヌス（シュツットガルト）
アゼディン・ウナヒ（ジローナ）
アイユーブ・ブアディ（リール）
サミア・エル・ムラベト（ストラスブール）
FW
ブラヒム・ディアス（Ｒ・マドリー）
シェムスディン・タルビ（サンダーランド）
アユーブ・エル・カービ（オリンピアコス）
ソフィアン・ラヒミ（アル・アイン）
アブデ・エザルズリ（ベティス）
アユーベ・アマイモウニ（フランクフルト）
ジェシム・ヤシン（ストラスブール）
前回大会で４位と躍進したモロッコ。今年３月に就任したモハメド・ワハビ監督のもと、北中米大会のグループステージＣ組ではブラジル、ハイチ、スコットランドと対戦。決勝トーナメントではラウンド32でＦ組の日本と対戦する可能性もある。
現地メディア『MOROCCO WORLD NEWS』によれば、指揮官は「今は満足している。26人のメンバーが揃い、大きな野望を抱いてワールドカップに臨む」と意気込む。また、代表チームでフランスではなくモロッコを選んだ18歳のブアディは「夢が叶っただけでなく、何よりも新たな章の始まり」とし、「祖国のために全力を尽くします」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！