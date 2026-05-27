ザ・キタノホテル東京の「夏庭のアフタヌーンティー」。メロンや桃などを使ったグルテンフリーの和洋スイーツ
◆ザ・キタノホテル東京の「夏庭のアフタヌーンティー」。メロンや桃などを使ったグルテンフリーの和洋スイーツ
ザ・キタノホテル東京のオールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」より、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、すべてのアイテムがグルテンフリーの新作「夏庭のアフタヌーンティー」が登場。
マスクメロンやトロピカルフルーツなど旬の食材をメインに、吉野葛や大葉なども取り入れた夏らしい爽やかなラインナップでお届け。コーヒーや紅茶のフリーフローとともに、涼やかな午後のひとときを。
この記事の要約レポート
・ザ・キタノホテル東京のオールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」に、「夏庭のアフタヌーンティー」が登場
・提供は2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定
・すべてのアイテムがグルテンフリーで体にやさしい
・「メロンショートケーキ」や「白桃のムース」など旬のフルーツを使ったスイーツに心が躍る
・パンナコッタに大葉や葛切りを合わせた「くずきりメロン」や「パッションフルーツの水羊羹」など日本の食材を取り入れた品も
・米粉を使ったスコーンは、夏にぴったりの「マンゴー」と「ココナッツ」の2種類
・「米粉パンケーキ 生ハム＆メロン」や「そば粉のガレット夏野菜のラタトゥイユ」などセイボリーも充実
夏らしさを詰め込んだフレッシュで涼やかなスイーツ
日本の食材や夏らしいモチーフをさまざまに取り入れたスイーツは、全部で8品がラインナップ。
大葉が香るパンナコッタと葛切りをライムのシロップでさっぱりと仕上げた「くずきりメロン」をはじめ、マスクメロンと軽い生クリームを合わせた米粉の「メロンショートケーキ」、「メロンタルト」といったメロン尽くしのメニューに心躍る。
さらに、トロピカルフルーツ風味のガナッシュを挟んだ「マカロンショコラ」や、酸味と小豆の風味がマッチした「パッションフルーツの水羊羹」、「白桃のムース」、「はちみつのマドレーヌ」など、清涼感あふれる和洋のスイーツが贅沢に並ぶ。
自家製ジャムと味わう、季節を感じる米粉のスコーン
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、米粉を使用した季節の2種。夏にぴったりの「マンゴー」と「ココナッツ」のスコーンが用意され、フレーバーとの相性も抜群な自家製の「ジンジャーパイナップルジャム」と「クロテッドクリーム」が添えられている。
このほか、「米粉パンケーキ 生ハム＆メロン」や「そば粉のガレット夏野菜のラタトゥイユ」、「ガスパチョ」などのセイボリーも充実しているのがうれしい。
和洋のセンスが光るスイーツ8品とセイボリー5品を、すべてグルテンフリーでかなえた特別なアフタヌーンティー。夏季限定なので、大切な人との夏のひとときにぜひ訪れてみて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
心を癒やす和の空間で季節ごとの美しいアフタヌーンティーを満喫
永田町駅より徒歩1分、ザ・キタノホテル東京2階に位置する「ティーラウンジ佳風」は、まるで隠れ家のような素敵な空間。美しい竹林を見ながら、和の精神でおもてなしを受けられるのが魅力。落ち着いた雰囲気の中で考えごとをしたり、ゆったり過ごしたりするのにぴったり。軽食や喫茶も楽しめるから、ぜひ一度訪れてみて。
ザ・キタノホテル東京のオールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」より、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、すべてのアイテムがグルテンフリーの新作「夏庭のアフタヌーンティー」が登場。
マスクメロンやトロピカルフルーツなど旬の食材をメインに、吉野葛や大葉なども取り入れた夏らしい爽やかなラインナップでお届け。コーヒーや紅茶のフリーフローとともに、涼やかな午後のひとときを。
・ザ・キタノホテル東京のオールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」に、「夏庭のアフタヌーンティー」が登場
・提供は2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定
・すべてのアイテムがグルテンフリーで体にやさしい
・「メロンショートケーキ」や「白桃のムース」など旬のフルーツを使ったスイーツに心が躍る
・パンナコッタに大葉や葛切りを合わせた「くずきりメロン」や「パッションフルーツの水羊羹」など日本の食材を取り入れた品も
・米粉を使ったスコーンは、夏にぴったりの「マンゴー」と「ココナッツ」の2種類
・「米粉パンケーキ 生ハム＆メロン」や「そば粉のガレット夏野菜のラタトゥイユ」などセイボリーも充実
夏らしさを詰め込んだフレッシュで涼やかなスイーツ
日本の食材や夏らしいモチーフをさまざまに取り入れたスイーツは、全部で8品がラインナップ。
大葉が香るパンナコッタと葛切りをライムのシロップでさっぱりと仕上げた「くずきりメロン」をはじめ、マスクメロンと軽い生クリームを合わせた米粉の「メロンショートケーキ」、「メロンタルト」といったメロン尽くしのメニューに心躍る。
さらに、トロピカルフルーツ風味のガナッシュを挟んだ「マカロンショコラ」や、酸味と小豆の風味がマッチした「パッションフルーツの水羊羹」、「白桃のムース」、「はちみつのマドレーヌ」など、清涼感あふれる和洋のスイーツが贅沢に並ぶ。
自家製ジャムと味わう、季節を感じる米粉のスコーン
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、米粉を使用した季節の2種。夏にぴったりの「マンゴー」と「ココナッツ」のスコーンが用意され、フレーバーとの相性も抜群な自家製の「ジンジャーパイナップルジャム」と「クロテッドクリーム」が添えられている。
このほか、「米粉パンケーキ 生ハム＆メロン」や「そば粉のガレット夏野菜のラタトゥイユ」、「ガスパチョ」などのセイボリーも充実しているのがうれしい。
和洋のセンスが光るスイーツ8品とセイボリー5品を、すべてグルテンフリーでかなえた特別なアフタヌーンティー。夏季限定なので、大切な人との夏のひとときにぜひ訪れてみて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
心を癒やす和の空間で季節ごとの美しいアフタヌーンティーを満喫
永田町駅より徒歩1分、ザ・キタノホテル東京2階に位置する「ティーラウンジ佳風」は、まるで隠れ家のような素敵な空間。美しい竹林を見ながら、和の精神でおもてなしを受けられるのが魅力。落ち着いた雰囲気の中で考えごとをしたり、ゆったり過ごしたりするのにぴったり。軽食や喫茶も楽しめるから、ぜひ一度訪れてみて。