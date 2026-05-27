◇ナ・リーグ カブス1―12パイレーツ（2026年5月26日 ピッツバーグ）

カブス・鈴木誠也外野手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場し、3打数無安打だった。チームは1―12で敗れ、泥沼の10連敗となった。

初回にいきなり5点を失うなど、序盤から苦しい展開を余儀なくされた。9回にはハーフスイングの判定をめぐり、抗議したクレイグ・カウンセル監督が退場処分を受けるなど、後味の悪い敗戦となった。

前日は代打出場だった鈴木は2試合ぶりのスタメン復帰。2回は右飛、4回は二ゴロに倒れた。6回は右腕に死球を受け、8回はフェンス手前まで運んだが左飛に終わった。

メジャー5年目の今季は、ここまで41試合に出場し、打率.235、7本塁打、17打点。これで6試合連続無安打、16試合連続ノーアーチと、本来の当たりが出ていない。

この一戦の舞台となったPNCパークは、鈴木が得意とする球場で、過去19試合プレー。通算10試合以上出場したビジター球場では、いずれも最高の数字となる打率.382（試合前時点）、29安打、6本塁打、20打点をマークしていたが、今回は快音が響かず、チームも苦境が続いている。