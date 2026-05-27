【「鬼滅の刃」フィギュアーツ ZERO（再販）】 「竈門炭治郎 -水の呼吸-」、「胡蝶しのぶ 蟲の呼吸」：11月発売予定 「冨岡義勇 -水の呼吸-」、「猗窩座 上弦の参」：12月発売予定 価格：各9,900円 【S.H.Figuarts 童磨】 11月発売予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アニメ「鬼滅の刃」のフィギュア「フィギュアーツ ZERO」4商品の再販を発表した。

再販が決定したのは、「竈門炭治郎 -水の呼吸-」、「胡蝶しのぶ 蟲の呼吸」、「冨岡義勇 -水の呼吸-」、「猗窩座 上弦の参」の4商品。竈門炭治郎と胡蝶しのぶは11月、冨岡義勇と猗窩座は12月に発売される。価格は各9,900円。

あわせて、11月発売予定の可動フィギュア「S.H.Figuarts 童磨」の詳細も公開された。いずれも、一般店頭にて6月1日より予約が開始される。

「フィギュアーツ ZERO」再販商品

「竈門炭治郎 -水の呼吸-」

予約期間：6月1日～

発売月：11月予定

価格：9,900円

□「竈門炭治郎 -水の呼吸-」のページ

「胡蝶しのぶ 蟲の呼吸」

予約期間：6月1日～

発売月：11月予定

価格：9,900円

□「胡蝶しのぶ 蟲の呼吸」のページ

「冨岡義勇 -水の呼吸-」

予約期間：6月1日～

発売月：12月予定

価格：9,900円

□「冨岡義勇 -水の呼吸-」のページ

「猗窩座 上弦の参」

予約期間：6月1日～

発売月：12月予定

価格：9,900円

□「猗窩座 上弦の参」のページ

「S.H.Figuarts 童磨」

予約期間：6月1日～

発売月：11月予定

価格：11,000円

「S.H.Figuarts 鬼滅の刃」シリーズに、「童磨」が登場。複雑な瞳の色味や扇、特徴的な髪を細部まで表現すると共に、広い可動域で戦闘シーンの再現が可能になっている。

商品サイズ：全高：約155mm

商品素材：ABS、PVC製

セット内容：本体、交換用手首左右各2種、交換用表情パーツ4種、扇一式

□「S.H.Figuarts 童磨」のページ

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable