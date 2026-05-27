「鬼滅の刃」より「竈門炭治郎 -水の呼吸-」など「フィギュアーツ ZERO」4商品が再販。「S.H.Figuarts 童磨」の詳細も公開
BANDAI SPIRITSは、アニメ「鬼滅の刃」のフィギュア「フィギュアーツ ZERO」4商品の再販を発表した。
再販が決定したのは、「竈門炭治郎 -水の呼吸-」、「胡蝶しのぶ 蟲の呼吸」、「冨岡義勇 -水の呼吸-」、「猗窩座 上弦の参」の4商品。竈門炭治郎と胡蝶しのぶは11月、冨岡義勇と猗窩座は12月に発売される。価格は各9,900円。
あわせて、11月発売予定の可動フィギュア「S.H.Figuarts 童磨」の詳細も公開された。いずれも、一般店頭にて6月1日より予約が開始される。
「フィギュアーツ ZERO」再販商品
「竈門炭治郎 -水の呼吸-」
予約期間：6月1日～
発売月：11月予定
価格：9,900円
□「竈門炭治郎 -水の呼吸-」のページ
「胡蝶しのぶ 蟲の呼吸」
予約期間：6月1日～
発売月：11月予定
価格：9,900円
□「胡蝶しのぶ 蟲の呼吸」のページ
「冨岡義勇 -水の呼吸-」
予約期間：6月1日～
発売月：12月予定
価格：9,900円
□「冨岡義勇 -水の呼吸-」のページ
「猗窩座 上弦の参」
予約期間：6月1日～
発売月：12月予定
価格：9,900円
□「猗窩座 上弦の参」のページ
／- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 26, 2026
??撮り下ろしカット公開！
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アニメ「#鬼滅の刃」より「フィギュアーツZERO」4点の再販が決定！
11月発売
?竈門炭治郎 -水の呼吸-
?胡蝶しのぶ 蟲の呼吸
12月発売
?冨岡義勇 -水の呼吸-
?猗窩座 上弦の参https://t.co/8joTtLrn2c
一般店頭にて2026年6月1日予約開始#フィギュアーツZERO pic.twitter.com/cJybgO7zxA
「S.H.Figuarts 童磨」
予約期間：6月1日～
発売月：11月予定
価格：11,000円
「S.H.Figuarts 鬼滅の刃」シリーズに、「童磨」が登場。複雑な瞳の色味や扇、特徴的な髪を細部まで表現すると共に、広い可動域で戦闘シーンの再現が可能になっている。
商品サイズ：全高：約155mm
商品素材：ABS、PVC製
セット内容：本体、交換用手首左右各2種、交換用表情パーツ4種、扇一式
□「S.H.Figuarts 童磨」のページ
アニメ「#鬼滅の刃」より「S.H.Figuarts 童磨」の詳細を公開！- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 26, 2026
??https://t.co/8joTtLrn2c
複雑な瞳の色味や扇、特徴的な髪を細部まで表現すると共に、広い可動域で戦闘シーンの再現が可能に。
一般店頭にて2026年6月1日予約開始、11月発売予定！#t_shf pic.twitter.com/bo2pQxdQSB
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