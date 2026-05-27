

目黒蓮

キッコーマン「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ （通称“しぼ生”）」のCMキャラクター・目黒蓮がナレーションを務める新レシピ動画「しぼ生だけで旨くなる ズッキーニステーキ」篇（春夏版）、「しぼ生だけで旨くなる れんこんステーキ」篇（秋冬版）が、5月27日公式サイトで公開された。

【動画】目黒蓮がナレーションを担当

レシピ動画「しぼ生だけで旨くなる」篇

本レシピ動画は、近年SNS等で動画のレシピコンテンツを参考に料理をする傾向が広がっていることを背景に、 料理初心者や、料理未経験者にも、 料理を自由に気軽に楽しんでほしいという想いで制作された。

包丁で切ったり、野菜を焼いたりする時の「ザク」「スッスッ」「ジュワアアア」などの食欲をそそるオノマトペ※に、今回初めてレシピ動画のナレーションに挑戦する目黒の臨場感ある解説を交え、思わず一緒につくりたくなってしまう構成。目黒のナレーションに合わせて一緒に料理をすることで、“しぼ生”なら、しょうゆ1本で味付けしたとは思えないおいしさの料理が手軽にできることを伝える。（※「オノマトペ」：物の音や状態などを模倣して表現した言葉の総称。擬音語。）

春夏版動画に登場する「ズッキーニのしぼ生ステーキ」は、2026年3月より放送中のTVCM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇で、目黒がそのおいしさに思わずあふれる笑顔（＝“だけ旨顔”）を見せてくれたメニュー。今回の動画ではズッキーニを縦半分に切り、より豪快な見た目に。食材を人気のれんこんに変えた秋冬版も同時に公開。料理をする際の悩みの一つとなる「味つけの難しさ」も、“しぼ生”なら1本で味が決まる上に、合わせる食材によって風味が変わるので、旬の食材を気軽に楽しめる。

収録時のエピソード

収録は3月公開のTVCMと同日に実施。収録時に実際に食べた「ズッキーニのしぼ生ステーキ」や「れんこんのしぼ生ステーキ」の味、そして調理する際の音や香りを思い出しながらマイクに向かってナレーション収録に臨んだ目黒。声のみの収録でありながら時折、自身が調理しているかのように手を動かし、感情たっぷりの“だけ旨顔”でナレーションに集中する様子に、周囲からは「本当に楽しそう」とささやく声が聞こえてきた。

目黒蓮インタビュー

――今回は料理のナレーションに挑戦されましたが、収録を終えた感想をお聞かせください。

料理をつくっていく過程のレシピ動画にナレーションを当てるのは初めてだったんですけど…何かつくりたいものがあった時に、（僕も）レシピ動画を見たりすることがあるので、「これ役立つよね」「これいいですよね」って。そんなレシピ動画に自分が声を当てられることがすごくうれしかったですし、やっていて楽しかったです。――レシピ動画に登場する料理「ズッキーニのしぼ生ステーキ」のこだわりポイントを教えてください。

ステーキと言うだけあって、“しぼ生”の香ばしさみたいなものも出したいので、“しぼ生”がからみやすくなるように包丁で切り込みを入れるとか、細かいポイントをやったら一層おいしくなるのかなと思います。自分もこのレシピ動画を見てつくってみたいなって思いながらナレーションしました（笑）。――目黒さんが最近“しぼ生”を使ってつくった料理はありますか？※2025年12月にインタビュー

最近、なかなか料理ができていないんですけど…お刺身とか食べる時も必ず“しぼ生”ですし…あっ、パスタ！

“しぼ生”を最後にちょっとかけて、その前にガーリックを入れて、自分の好きな味の和風パスタをつくりました。――忙しい時でも無理なくつくれる目黒さん流の“料理のコツ”があれば教えてください。

時間があれば凝った料理をつくってみたいと思うんですけど、凝ったものがなかなかつくれなくても“しぼ生”だけで幅が広がるので、すごく助けてもらっています。