八乙女光、「楽天×日本ハム戦」7・5のセレモニアルピッチ登場へ 「盛り上げに参加できて嬉しいです！」【コメントあり】
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光が7月5日、宮城・楽天モバイル 最強パーク宮城で開催される楽天イーグルスと日本ハムファイターズ戦で、セレモニアルピッチを行う。楽天野球団がきょう27日、発表した。
【写真】素敵！シックなジャケット姿で登場した八乙女光
八乙女は、2023年から4年連続の登場となる。当日はセレモニアルピッチのほか、試合前のステージやイニング間のイベントにも登場する。
なお、当日はファンクラブフェスタを開催。八乙女も、ファンクラブユニフォームを着用し、楽天イーグルスを熱く応援する。また試合前には、ラジオ「Rakuten.FM TOHOKU」出演や、正面広場「EAGLE STAGE」でのステージ出演などを予定している。
■八乙女光、コメント
2026年も故郷で、楽天イーグルスの盛り上げに参加できて嬉しいです！
当日は暑い日になると思いますが、心から楽しめるように、お互い体調に気をつけて、球場でお会いしましょう！！
【写真】素敵！シックなジャケット姿で登場した八乙女光
八乙女は、2023年から4年連続の登場となる。当日はセレモニアルピッチのほか、試合前のステージやイニング間のイベントにも登場する。
なお、当日はファンクラブフェスタを開催。八乙女も、ファンクラブユニフォームを着用し、楽天イーグルスを熱く応援する。また試合前には、ラジオ「Rakuten.FM TOHOKU」出演や、正面広場「EAGLE STAGE」でのステージ出演などを予定している。
■八乙女光、コメント
2026年も故郷で、楽天イーグルスの盛り上げに参加できて嬉しいです！
当日は暑い日になると思いますが、心から楽しめるように、お互い体調に気をつけて、球場でお会いしましょう！！