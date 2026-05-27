Chacott COSMETICS夏季限定♡涼やかな透明感を叶える新作クールパウダー発売

気温も湿度も高くなるこれからの季節は、メイクのベタつきや崩れが気になりやすいもの。そんな夏の悩みに寄り添ってくれるのが、Chacott COSMETICSの人気“クールシリーズ”です。毎年支持を集める夏季限定ラインに、2026年は新作フェイスパウダー「チャコット コンプレクションクリエイターN クール」が仲間入り♡ひんやりとした使い心地と透明感のある仕上がりで、暑い日も心地よくメイクを楽しめそうです。

夏限定のひんやり新作が登場

Chacott COSMETICSの“クールシリーズ”は、暑さによる不快感から肌を守る涼感コスメライン。

汗や皮脂に反応して清涼感とうるおいを与えるメントキシプロパンジオール（MPD）を配合し、暑い季節のメイク時間を快適にサポートしてくれます。

今回新たに登場する「チャコット コンプレクションクリエイターN クール」は、“メイク直しの時間が楽しくなる”をテーマにしたフェイスパウダー。

価格は2,750円（税込・パフ付き）、カラーは008クリアブルーの限定1色です。メントールとMPDを配合し、メイクの上からふんわり重ねるたびに、ひんやり爽やかな使い心地に。

ベースメイクの色味を邪魔せず、涼しげな透明感をプラスしてくれるのも魅力です♪

発売は2026年6月12日（金）から。チャコット直営店、オンラインショップ、LOFT、アインズ＆トルペ、ハンズ、ショップイン、アットコスメストアなどで数量限定販売となります。

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人気のクールシリーズをチェック

夏季限定ラインには、今年も頼れるアイテムがそろいます。

「ラスティングベース クール ナチュラルピンク」は1,760円。カラーはナチュラルピンク。暑い日もベースメイクをきれいにキープしたい時に活躍します。

「フィニッシングキープミスト クール」は1,320円。細かなミストでメイクを密着させながら、爽やかな使用感を楽しめます。

「フィニッシングUVパウダー クール ブライトニングナチュラル」は1,980円。カラーはブライトニングナチュラル。紫外線対策とメイク直しを両立したい日にぴったり。

「クレンジングウォーター クール」は1,320円。暑い日のメイクオフもすっきり心地よく整えてくれます。

近年の“長く暑い夏”に寄り添うようにラインアップが強化されているChacott COSMETICS。

実際に人気の「ラスティングベース クール」は発売から1か月の販売個数が前年比約200％※2と大きく伸びているそう。夏メイクの頼れる存在として注目が高まっています。

（※1）参照元：気象庁｜大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化

（※2）主要8チェーン日別販売個数の集計による

夏メイクをもっと快適に♡

暑さが続く季節こそ、心地よく使えるコスメを味方につけたいもの。Chacott COSMETICSの夏季限定クールシリーズは、ひんやり感とうるおい、そして美しい仕上がりまで叶えてくれる心強いラインです♡

メイク直しのたびに気分までリフレッシュできる新作フェイスパウダーとともに、この夏は涼やかで軽やかなメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♪