パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が27日までにインスタグラムを更新。娘に対する暴行容疑で巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）とその家族にエールを送った。

鎧塚氏は「阿部前監督の件につきましては、暴力は決して許されるものではないという大前提の上で」と前置きした上で、「被害者とされる方、加害者とされる方、そして関係者の皆様すべてが、これ以上この件が広がる事を望んでいないと伺っております。だからこそ、どうか穏やかな形で、一日も早くこの問題が終息する事を切に願っております」と思いをつづった。

続けて「そして阿部前監督とご家族の皆様には、今回の苦しい出来事を乗り越え、これまで以上に深い家族の絆で結ばれていかれる事を心より強く願っております」とし、「頑張れ！阿部ファミリー！！」とエール。ハッシュタグで「#家族の絆」「#人生七転び八起き」「#雨降って地固まる」などと記した。

阿部前監督は25日に長女（18）の胸ぐらをつかんで押し倒したとして暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）された。26日に謝罪会見を開き、巨人の監督を辞任すると表明した。