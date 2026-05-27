関西朝の顔として愛された“さかな”佐藤佳奈アナ、読売テレビ退社で“新しい道”へ 感謝のメッセージ＆今後を説明【報告全文】
読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が27日、自身のSNSを更新し、7月末に退社することを発表した。
【写真】読売テレビ・佐藤佳奈アナ、感謝のメッセージ 読売テレビ社屋の写真も
佐藤アナは、7月31日をもって退社し、“新しい道”へ進むと報告。「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」とつづり、インスタグラムには読売テレビ社屋の写真を添えるなど、読売テレビ愛がにじんだ。
「今後の活動については、お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」とし、読売テレビアナとしての最後のテレビ出演が5月29日放送の『音道楽√』になると説明。また、Podcast番組『酒のさかなにショコっとどうぞ』は、7月末まで配信を続けるとした。
佐藤アナは千葉県出身で、慶應義塾大学法学部を経て、2019年に読売テレビに入社。朝の情報ニュース番組『朝生ワイド す・またん！』をはじめ『情報ライブ ミヤネ屋』『音道楽√』などに出演。『ytv漫才新人賞決定戦』のMCなども務めた。
関西でも“さかな”“さかなちゃん”の愛称で親しまれてきた。AKB48のオーディションに合格した経験（辞退）や、大学時代にアイドルコピーダンスチームで活躍したスキルを生かし、『す・またん！』ではアイドルの楽曲を踊りながらの「アイドル天気」も話題となった。
■佐藤佳奈アナ 報告全文
いつもあたたかく見守ってくださっている皆さまへご報告です。
私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。
新しい道に進むことを決めました。
あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、
本当に幸せな7年間でした。
今後の活動については、お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます。
読売テレビアナウンサーとしての最後のテレビ番組出演は、5月29日（金）放送の「音道楽√」になります。
また、podcast番組「酒のさかなにショコっとどうぞ」は7月まで配信を続けます。
最終回は7月31日（金）にお届けする予定です。
最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。
【写真】読売テレビ・佐藤佳奈アナ、感謝のメッセージ 読売テレビ社屋の写真も
佐藤アナは、7月31日をもって退社し、“新しい道”へ進むと報告。「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」とつづり、インスタグラムには読売テレビ社屋の写真を添えるなど、読売テレビ愛がにじんだ。
「今後の活動については、お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」とし、読売テレビアナとしての最後のテレビ出演が5月29日放送の『音道楽√』になると説明。また、Podcast番組『酒のさかなにショコっとどうぞ』は、7月末まで配信を続けるとした。
関西でも“さかな”“さかなちゃん”の愛称で親しまれてきた。AKB48のオーディションに合格した経験（辞退）や、大学時代にアイドルコピーダンスチームで活躍したスキルを生かし、『す・またん！』ではアイドルの楽曲を踊りながらの「アイドル天気」も話題となった。
■佐藤佳奈アナ 報告全文
いつもあたたかく見守ってくださっている皆さまへご報告です。
私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。
新しい道に進むことを決めました。
あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、
本当に幸せな7年間でした。
今後の活動については、お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます。
読売テレビアナウンサーとしての最後のテレビ番組出演は、5月29日（金）放送の「音道楽√」になります。
また、podcast番組「酒のさかなにショコっとどうぞ」は7月まで配信を続けます。
最終回は7月31日（金）にお届けする予定です。
最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。