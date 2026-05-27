「永世竜王」資格保持者で将棋のトップ棋士である渡辺明九段が２７日、東京・将棋会館での王将戦で復帰戦に臨んだ。

昨年９月から膝の前十字靭帯損傷の術後障害で休場していた渡辺九段は、復帰対局の鈴木大介九段戦を椅子対局ではなく、畳に正座の通常スタイルで指した。

さっそうと歩いて特別対局室に入った渡辺九段は、久々の対局ということもあってか、記録係に「そういえば、お盆はどこにありましたか」と尋ね、照れ笑いを浮かべる一幕があった。

近年は足の負傷を抱えながら対局に臨んでいた渡辺九段は２０２４年１２月に膝の手術を行い、一時的に休場した。その後、椅子対局で公式戦を指すなどしていたが、心身の不調により竜王戦などで不戦敗となる対局もあった。

公式戦では有利な局面から、指し続けることができず投了を告げるなど、万全からほど遠い状態が続いていた渡辺九段は昨年９月、術後障害を日本将棋連盟に申告し、２０２６年３月３１日まで休場した。５月に入って復帰戦が決まった渡辺九段は、後輩棋士らと練習将棋を重ねるなどして公式戦の対局に備えていた。（吉田祐也）