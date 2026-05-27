子供が抱える「発達障害」とはどのような病気なの？【臨床心理学】

子供が抱える「発達障害」とはどのような病気なの？

内在化障害と外在化障害

しばしば発達障害の子どもは、成長していく過程で新たな精神疾患を発症することがあり、これを二次障害と呼びます。発達障害は、その特性から周囲に受け入れられず、心に傷を負う機会が少なくありません。「周囲ができていることが自分にはできない」という劣等感、「集団生活になじめない」という孤独感など、さまざまな困りごとが重なり、精神的に追い詰められた結果、精神疾患の発症という形で現れるのです。

二次障害は、大きく内在化障害と外在化障害に分けることができます。内在化障害は、自身が抱く葛藤が自分自身に向けて現れる症状です。対人恐怖、引きこもり、心身症、不安障害、うつ病、双極性障害など、その症状は多岐にわたります。

一方、外在化障害は精神的な葛藤が他者に向けられます。暴力、家出、反社会的行為などがあげられ、行為障害や反抗挑発症／反抗挑戦性障害も外在化障害です。

発達障害を持つすべての子どもに二次障害が出るわけではありません。しかし、早ければ幼児期から癇癪や暴言などの症状が現れます。発達障害の早期療育は二次障害予防にもつながるため、適切な支援のもと、注意深く観察する必要があります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 臨床心理学』監修/湯汲英史