ダイエットや健康が目的でも必要不可欠！健康的な体を作る為に脂質が最重要なワケ【脂質の話】

ダイエットや健康が目的でも必要不可欠！健康的な体を作る為に脂質が最重要なワケ

脂質は生きていくために必須な栄養素

ダイエットや健康を考えると、「油はなるべく控えたほうがいい」というイメージを持っているのではないでしょうか？ もちろん、油の摂り過ぎはけっしていいことではありません。

しかし、油＝脂質は糖質やタンパク質と並ぶ三大栄養素のひとつで、生きていくために必ず摂らなければならないものです。

脂質は私たちの体を動かすエネルギーになるほか、私たちの体内に約37兆個もある細胞の膜を作っています。この脂質を理解せずに断ってしまうと、体がうまく機能しなくなり、さまざまな悪影響が出てきてしまいます。

ダイエットや健康が目的でも、脂質はしっかり摂らなくてはいけないのです。とはいえ、何でもいいから脂質を摂ればいいのか、というわけではありません。じつは脂質にはいろいろな種類があり、それをバランスよく摂る必要があるのです。

たとえばサラダ油ばかり摂ったり、肉の脂身を食べ過ぎたりするなど、ある種の脂質ばかりに偏ると、肥満などにつながります。脂質の量だけ足りていれば「良し」ではなく、その内容が重要なわけです。

脂質にはどんな種類があるのか、それぞれがどんな役割を果たしているのか、解説していきます。脂質の知識をしっかりと身に着け、ダイエットはもとより健康に生きていくためにぜひ役立ててください。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹