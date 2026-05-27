ＴＢＳの南後杏子アナウンサーが２７日、同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

スタジオでは「お目覚め 脳シャキ！クイズ」のコーナーで１番が牛のイラスト、２番にロバのイラスト、３番に羊のイラストが表示され「資格を持っている動物は」と出題した。

総合司会で同局の安住紳一郎アナら出演者が「資格を言い換えるんですかね？」など答えを考えている中で南後アナが「ロバってロは四角だな…みたいな」と「資格」を「四角」に変換した考えを明かすと、安住アナが「それでいいんじゃない？それでいいのかもよ」と返した。

ただ、南後アナは「なかったことに。時を戻して」と笑わせたが、他の出演者から「答えを言ってみますか？」などと促され「正解は２番です」と答えると見事に正解した。

スタジオは拍手と笑いに包まれたが、出題からすぐの正解で視聴者を引っ張ることができなかったためか南後アナは「ちょっと待って…ごめんなさい、本当に。やらかしたぁ〜」と焦りながら照れ笑いした。

安住アナは「やらかしてないですよ。答えを出すコーナーですから」とフォローすると、南後アナは「いや、まさか違うかなと思って。その…何も言い訳は特にないんですけど」と返した。さらに「本当に今日は反省会ですね」と明かしスタジオは和やかな笑いに包まれていた。