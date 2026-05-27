◆米大リーグ レッドソックス―ブレーブス（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は「５番・ＤＨ」で先発出場。２―５で３点差を追う６回無死一塁の場面で、４番・コントレラスのファウルボールが吉田を直撃するアクシデントが起きた。

ブレーブスの２番手フェンテスの初球。スイングしたコントレラスの打球がバックネット方向へ。ネクストバッターズサークルでタイミングを図っていた吉田の太ももを直撃した。

客席から悲鳴が沸き起こり、吉田は思わず中腰になって悶絶。ラジオの実況中継は「マサの太ももが煙を上げました。あと６インチ上だったら急所だったかもしれません。オー、マサ。野球では色んなことが起こります」と伝えた。

コントレラスがタイムをとって吉田に駆け寄り、背中に手を回すと、吉田は頷きながら、大丈夫の仕草をみせた。わずか、”１８センチの幸運”で最悪の事態を回避する格好となった。

試合再開でコントレラスが右前打を放つと、吉田は１球も振らずフルカウントから６球目の低めのボールを選び、しぶとく四球で出塁。満塁とチャンスを広げたが、続くギャスパーが遊ゴロ併殺で１点を返すのが精一杯だった。

この日のブレーブスの先発はＳ・ストライダー。２０２３年ナ・リーグ最多勝＆奪三振王のタイトルを獲得した実力派だ。吉田は第１打席３球三振に打ち取られ、第２打席は左飛に倒れた。

今季１号を放った２４日に続き、試合がなかった前日を挟み２試合連続スタメンとなったが、ここまで第３打席で快音はない。

コーラ監督解任からトレーシー暫定監督就任からちょうど１か月。チームは３連敗でア・リーグ東地区最下位。試合の終盤、吉田のバットに期待がかかる。