きょう27日の関東は、雲が多いながらも晴れ間があり、きのう26日以上に蒸し暑くなるでしょう。そして、29日(金)以降は一段と暑さが厳しくなる見込みで、30℃以上の真夏日が続出しそうです。

■ムシムシ…きのう以上に“不快な暑さ”

27日（水）の関東は、日の差す時間はあるものの、全般に雲が広がりやすいでしょう。ただ、日差しが少なくても気温は上がる見込みで、最高気温は、前橋や熊谷で29℃、東京都心や宇都宮で28℃と、各地7月上旬並みの予想です。きのう26日より湿度もやや高くなるので、ムシムシした不快な暑さになるでしょう。風通しのいい場所で過ごしたり、適度にエアコンを使用するなどして、熱中症にお気を付けください。

■週後半は一段と暑く 30℃以上の真夏日続出

あす28日（木）は、分厚い雲に覆われて雨のぱらつく所があるでしょう。最高気温は25℃から27℃程度と、暑さはすこし収まりそうです。ただ、29日（金）になると天気は回復に向かい、暖かな空気や日差しによって気温が一段と上昇。東京では最高気温が31℃と、ことし一番の暑さが予想されているほか、内陸部では32℃から33℃くらいまで上がり、真夏日地点が続出しそうです。季節外れの厳しい暑さに加え、朝との気温差も大きくなりますので、体調管理にご注意ください。