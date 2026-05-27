6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の新ビジュアルが公開された。

参考：スーパードッグ・クリプトとのファンキーな姿も 『スーパーガール』場面写真公開

本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たな物語が描かれる。製作は『スーパーマン』に続き、ガン率いるDCスタジオが担当。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが監督を務めた。

『スーパーマン』にも登場した本作の主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役で主演を務めるのは、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のミリー・オールコック。エイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役を『三体』のイヴ・リドリー、 宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役を『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアがそれぞれ演じる。さらに“スーパードッグ”クリプトも再登場する。

日本語吹替版では、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役を永瀬アンナ、スーパーマン／クラーク・ケント役を武内駿輔が務める。

公開されたのは、“チーム スーパーガール”の魅力を一枚に詰め込んだ新ビジュアル。中心にいるのは、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）。お馴染みのコスチュームの上にロングコートを羽織り、両手をポケットへ。その佇まいはどこか気だるげでありながら、こちらを射抜く視線はやけに挑発的だ。そして彼女の足元には、相棒のスーパードッグことクリプトが鎮座。パピーサイズながらも堂々たる存在感で場を締めるその姿は、かわいいだけでは終わらない頼もしさを漂わせている。さらに、巨大なバイクに腰掛けて不敵に笑うのは、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）。ただそこにいるだけで画面の温度を上げてくるような圧が感じられる。一方、宿敵・クレムへの復讐を心に誓った異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）は背中の武器に手をかけ、今にも戦いへ踏み出しそうな戦闘モードをあらわにしている。（文＝リアルサウンド編集部）