「敗血症」は熱が出ないケースも？見落としがちな“あの低体温型”に要注意

急な悪寒は単独で終わるものではなく、高熱・血圧低下・意識の混濁といった症状と重なりながら進行していくことがあります。また、敗血症には体温が下がる「低体温型」もあり、「熱がないから大丈夫」という判断が危険につながる場合もあります。全身状態を総合的に観察することの大切さを、ここで確認していきます。

監修医師：

小林 誠人（医師）

敗血症における急な悪寒の進行と全身症状の関係

■略歴1994年 鳥取大学医学部医学科卒業同年 鳥取大学医学部第１外科（一般・消化器外科）入局1996年 大阪府立千里救命救急センターレジデント医師1997年 鳥取大学医学部第１外科および鳥取大学大学院医学系研究科外科系専攻博士課程2001年3月 鳥取大学大学院医学系研究科外科系専攻博士課程修了学位（医学博士）取得2001年4月 大阪府立千里救命救急センター医長2003年8月 兵庫県災害医療センター救急部副部長兼集中治療室室長2005年9月 大阪府済生会千里病院千里救命救急センター（旧大阪府立千里救命救急センター）ICU室長兼救急医長2008年4月 大阪府済生会千里病院千里救命救急センターICU室長兼救急副部長2010年1月 公立豊岡病院但馬救命救急センターセンター長2020年4月 （兼任） 鳥取県立中央病院救命救急センター顧問2021年4月 鳥取県立中央病院高次救急集中治療センターセンター長，救急集中治療科統轄部長，救急外傷外科部長，小児救急集中治療科部長2025年9月 大阪府済生会千里病院千里救命救急センター部長，外傷・急性期外科センターセンター長■資格： 日本救急医学会指導医・専門医日本集中治療医学会専門医日本外科学会指導医・専門医日本外傷学会外傷専門医日本Acute Care Surgery学会Acute Care Surgery認定外科医日本腹部救急医学会腹部救急教育医日本航空医療学会認定指導者日本急性血液浄化学会認定指導者社会医学系指導医・専門医麻酔科標榜医

敗血症における悪寒は単独で終わるものではなく、時間の経過とともにさまざまな全身症状と重なりながら進行していきます。その変化の流れを理解しておくことで、早期に異常に気づきやすくなります。

悪寒から高熱・低血圧へと移行するプロセス

敗血症の典型的な経過のひとつに、「悪寒 → 高熱 → 血圧低下」という流れがあります。まず強い悪寒が出現し、その後急激に体温が上昇します。体温が39℃以上に達することも珍しくなく、全身のだるさや強い倦怠感が伴います。

その後、炎症物質の影響によって血管が過度に拡張し、血圧が低下し始めます。血管が広がりすぎることで血液の循環がうまくいかなくなり、重要な臓器へ十分な血流が届かなくなるためです。

この状態が進行すると、いわゆる「敗血症性ショック」と呼ばれる危険な段階に入ります。具体的には以下のような症状が見られることがあります。

・顔色が青白くなる、皮膚が冷たくなる

・意識がもうろうとする、呼びかけへの反応が鈍くなる

・尿の量が減る、ほとんど出なくなる

・呼吸が浅く速くなる

これらは臓器への血流が不足しているサインであり、非常に緊急性の高い状態です。

重要なのは、この一連の変化が「短時間で進行する可能性がある」という点です。悪寒が出てから数時間以内に重篤な状態へ移行することもあるため、「少し様子を見る」という判断が大きなリスクになる場合があります。

強い悪寒を感じたときは、それが単なる体調不良なのか、それとも重篤な感染のサインなのかを慎重に見極める必要があります。特に急激な変化を伴う場合には、迷わず医療機関を受診することが重要です。

敗血症は体温が下がる低体温型にも注意

敗血症というと高熱のイメージが強いかもしれませんが、実際には体温が36℃以下に下がる「低体温型」の敗血症も存在します。特に高齢者や免疫抑制状態の方では、発熱という典型的な反応が起こりにくく、逆に低体温・ぐったりした様子・意識の変化として現れることがあります。

「熱がないから大丈夫」という判断は、こうしたケースでは危険です。体温が低下しているにもかかわらず、ぐったりして元気がない、反応が鈍い、尿が出にくいといった症状が重なるときは、すぐに医療機関に連絡することが求められます。体温だけを基準にするのではなく、全身の状態を総合的に観察することが大切です。

急な悪寒が現れたときの対処法

急な悪寒が突然現れたとき、その場でどのように対処すれば良いかを知っておくことは、患者さん本人だけでなく周囲の方にとっても重要です。適切な対応が救命につながる可能性があります。

急な悪寒が現れた場合、次のような症状が同時に見られるときは、迷わず救急車を呼ぶことを検討してください。

・38度を超える高熱、あるいは逆に36度を下回るような低体温。

・呼吸が速く、息苦しそうにしている

・血圧が通常より大幅に低下している

・意識が混乱している、または反応が鈍い

・尿量がほとんどない

・皮膚がまだら模様になっている（網状皮斑）

これらの症状が複数重なるときは、敗血症の重篤（じゅうとく）な状態に入っている可能性があります。「様子を見ましょう」と自己判断せず、すぐに医療機関に連絡するか、119番に電話することが重要です。

救急外来や内科・感染症内科を受診する際には、以下の情報を医師に正確に伝えることで、診断がスムーズになります。

・悪寒はいつ（何時頃）から始まったか

・発熱はあるか、体温の経過はどうか

・直前に感染症にかかっていたか（肺炎、尿路感染症、皮膚の傷など）

・基礎疾患（糖尿病、腎臓病、がんなど）があるか

・服用している薬（特に免疫抑制剤・ステロイド・抗がん剤）

・最近手術や入院をしたか

これらの情報は、敗血症の診断と原因特定を大きく助けます。可能であれば、家族や同行者が記録してから受診するとより良いでしょう。

まとめ

敗血症は、急な悪寒・高熱・意識の混濁といった症状が急速に重なって現れる、命に関わる疾患です。風邪と似た初期症状を持つため、見過ごされやすい点が大きな課題となっています。「いつもと違う」と感じたら、自己判断せずに速やかに医療機関を受診してください。救急車を呼ぶ際や医師に伝える際は、『敗血症が心配です』と一言添えてもよいかもしれません。

基礎疾患を持つ方や高齢者の方は特に注意が必要です。受診の際は感染症の経過・体温・意識の変化など、観察した情報を医師に伝えることが早期診断を助けます。

参考文献

日本集中治療医学会・日本救急医学会「日本版敗血症診療ガイドライン2020（J-SSCG2020）」

国立国際医療センター「敗血症に対する取り組み」

日本救急医学会「敗血症」