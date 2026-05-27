開催：2026.5.27

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 3 - 6 [ナショナルズ]

MLBの試合が27日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとナショナルズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。

2回表、9番 キーバート・ルイーズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CLE 0-2 WSH、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 CLE 0-4 WSH

5回裏、2番 ホセ・ラミレス 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 1-4 WSH

9回表、3番 アンドレス・チャパロ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CLE 1-6 WSH

9回裏、1番 トラビス・バザナ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-6 WSH、2番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 CLE 3-6 WSH

試合は3対6でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのケード・カバリで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで4勝2敗0S。ナショナルズのパーカーにセーブがつき、2勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 10:00:26 更新