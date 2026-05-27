27日10時現在の日経平均株価は前日比764.79円（1.18％）高の6万5760.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は636、値下がりは877、変わらずは49。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を267.51円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が242.57円、ファストリ <9983>が192.28円、信越化 <4063>が77.77円、ＴＤＫ <6762>が50.28円と続く。



マイナス寄与度は203.55円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アステラス <4503>が19.28円、豊田通商 <8015>が15.59円、イビデン <4062>が14.75円、ソニーＧ <6758>が13.74円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、化学、非鉄金属、水産・農林と続く。値下がり上位には銀行、不動産、情報・通信が並んでいる。



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