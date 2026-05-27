King Gnu新井和輝＆勢喜遊、令和ロマン・高比良くるまと深夜トーク J-WAVE『SPARK』ゲスト出演
J-WAVE『SPARK』（毎週月〜木 深0：00）の6月2日放送回に、お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（高＝はしごだか）がゲスト出演することが決定した。ナビゲーターを務めるKing Gnu・新井和輝との共演が実現し、さらにKing Gnuのドラマー・勢喜遊もゲスト参加する。
【写真あり】常田大希がMステ出番後“子どもKing Gnu”たちとの記念ショットを公開
『SPARK』はJ-WAVEで毎週月曜〜木曜深夜0時から放送されている番組で、毎週火曜日は新井が担当。今回の共演は、3月に行われたKing Gnu東京公演後の打ち上げがきっかけとなった。仕事終わりに駆けつけた高比良が、初対面ながらその場を盛り上げ、新井をはじめKing Gnuメンバーを圧倒したという。
過去の『SPARK』放送内でも、新井は高比良のトーク力や場を回す力に驚かされたエピソードを明かしており、「ゲストにも来てほしい」とコメント。その縁から今回の番組出演が実現した。
放送では、音楽とお笑い、それぞれの第一線で活躍する3人による深夜ならではのトークが展開される予定。番組はradikoのタイムフリー機能でも、オンエア後1週間聴取可能となる。
■番組情報
6月2日（火） 深夜0：00〜 ＜J-WAVE（81.3FM）＞
ナビゲーター：新井和輝（King Gnu）
ゲスト：高比良くるま（令和ロマン）、勢喜遊（King Gnu）
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『SPARK』はJ-WAVEで毎週月曜〜木曜深夜0時から放送されている番組で、毎週火曜日は新井が担当。今回の共演は、3月に行われたKing Gnu東京公演後の打ち上げがきっかけとなった。仕事終わりに駆けつけた高比良が、初対面ながらその場を盛り上げ、新井をはじめKing Gnuメンバーを圧倒したという。
放送では、音楽とお笑い、それぞれの第一線で活躍する3人による深夜ならではのトークが展開される予定。番組はradikoのタイムフリー機能でも、オンエア後1週間聴取可能となる。
■番組情報
6月2日（火） 深夜0：00〜 ＜J-WAVE（81.3FM）＞
ナビゲーター：新井和輝（King Gnu）
ゲスト：高比良くるま（令和ロマン）、勢喜遊（King Gnu）