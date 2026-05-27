5月27日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日はほぼ1日雨になりそうで、特に午前中は雨が強く降る所があり、雷にも注意が必要です。大雨の中心は鹿児島県ですが、今朝は熊本県でも南部で雨が強まった所があり、日中いっぱい雨が続く見込みです。夜になると次第に止んできそうです。

今日の最高気温は熊本市で28℃の予想で、ムシムシとした1日になりそうです。

明日以降の天気

明日は曇りの予想で、ところどころで雨が残りそうです。金曜日には天気が回復して晴れ間が戻り、土日はカラッとした晴れになる見込みです。

熊本市の最高気温は、金曜日は30℃、土日は33℃まで上がる予想で、熱中症に注意が必要となります。

また、南の海上にある熱帯低気圧が台風6号となる見込みで、来週初めには沖縄付近に接近する予想となっていて、来週の天気はこの台風の動き次第になりそうです。

明子のささやき

明日の午後から防災気象情報が変わり、線状降水帯の「直前予測」が始まります。これまでの半日前に発表される予測に加え、2～3時間前に発表されるようになります。半日前の予測は心構えを一段高めて備える段階ですが、直前予測が出た時には身の安全を守るよう、避難をするなどすみやかに行動してください。線状降水帯は発生してからでは避難が難しく、急激に災害の危険度が高まります。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。