フリージャーナリストの浜田敬子氏が27日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについてコメントした。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

阿部氏の会見内では代理人を通じて長女の手紙が公表され、「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、私は泣き崩れてしまいました」と明かした。父との関係について「ダジャレを言い合い、笑い合う仲」とし、「既に仲直り」したことも伝えた。

司会の羽鳥慎一アナウンサーが「暴力が許されないというのは大前提ということになります。その中で、娘さんも警察が来て1番驚いたのは自分だという話をしています」と聞くと、浜田氏は「これまでお父さんと大きなけんかはなくて初めてのことだと書かれていましたけれども、だからこそ私は凄くショックだったんだと思います」と推察。

そのうえで「どの程度の暴力かというのは想像するしかないんですけども、それでも初めて突き飛ばされたりとか胸ぐらをつかまれたりしたら、たぶんそれでパニックになって誰かに相談したいと思う。その時に今どきのお子さんなので、チャットGPTに相談して、こういう方法があるよってことが分かったのは、児相に相談したことを非難している人もいますけど、私は通報できてよかったと思っています」と自身の考えを述べた。

その理由については「子供には通報する権利があるし、通報という手段が分かったということはプラスなんだと思います。その行為を今凄くSNS上で責められたりしています、しつけの一環でこれくらいいいんだという人もいますけれども、児童虐待防止法では、今回のケースは18歳ですけど、18歳未満のお子さんに対しての体罰は犯罪なんですよね。いかなることがあっても親であっても体罰はやってはいけないという前提があります」と説明した。

また、「加えていうと、いろいろな専門家の方のコメントを読んだりすると、今回の現行犯逮捕というところが、虐待とかDVを扱っている弁護士の方が、逮捕というのはかなりまれである、ということも言っている」とし、「どういう状況だったか分からないです。逮捕せざるを得ない状況だったのかも知れないんですけども」と断ったうえで、「逮捕することのネガティブな要素もある。例えば、虐待とかDVを受けている被害者の方が、加害家族が逮捕されるということになると、これから通報をためらうこともあるわけですよね。なので現行犯逮捕ということはどうだったのかということは少し疑問かなあと思います」と自身の見解を述べた。

最後に「とにかく1番の今傷ついているのは娘さんだと思うので、これ以上の2次加害を娘さんに対してSNSとかでやらないでほしいなと思います」と訴えた。