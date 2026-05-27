今月、栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、警察が強盗殺人の疑いで事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取ったことがわかりました。男は東南アジアに逃亡した可能性があるということです。捜査本部のある下野警察署前から中継です。

事件発生から10日余り。警察はこれまでに逮捕された6人の上に犯行を指示した人物がいるとみて捜査していましたが、新たに事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取りました。

この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害され、実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されたものです。

その後の捜査関係者への取材で、現場の指示役とみられる竹前海斗容疑者に秘匿性の高い通信アプリで連絡をとっていた40代の男について、警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことがわかりました。

男は事件を主導したとみられ、事件の数日後に中国に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があるということです。

この事件をめぐっては、指示役とみられる竹前海斗容疑者が羽田空港で逮捕されていますが、捜査関係者によりますと、海斗容疑者は韓国のインチョンを経由し、フィリピンのマニラに逃亡しようとしていたとみられるということです。

警察は、男が事件を計画し、現場の指示役を通じて実行役を集めた匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」による事件とみて実態解明を進める方針です。