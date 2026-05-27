骨格ストレートさんが【GU】で真似したい！ 40代店員さんがお手本！「初夏の着こなし術」

上半身に厚みがあり、メリハリのあるボディラインが特徴の骨格ストレートタイプ。シンプルデザインのアイテムが似合うといわれているものの、着こなし方に迷うこともあるのでは。そんなときは、同じ骨格タイプの店員さんのコーデを参考にしてみるのもおすすめ。今回は、【GU（ジーユー）】のアイテムを使った骨格ストレートさんのお手本コーデをご紹介します。

シャツワンピで縦ラインを意識

ストライプ柄のシャツワンピを羽織ったコーデ。シャツやデニムパンツなどハリ感のあるアイテムは、骨格ストレートさんが得意とするアイテムのひとつ。立体的なボディラインに映え、品のある雰囲気に。シャツワンピで縦のラインが強調され、全体をすらっとして見せてくれそう。フロントのボタンをはずして抜け感を出し、胸元をすっきりさせているのもポイントです。

コンパクトトップスですっきり見え

ふんわりとしたチュールチュニックをカーディガンでおさえて、トップスをコンパクトにまとめたスタイル。上半身にボリュームのある骨格ストレートさんも、すっきりとした印象にまとまります。ボトムスにはセンタープレス入りのテーパードパンツを合わせ、きちんと感をキープ。甘めのアイテムを取り入れるときは、全体をコンパクトにまとめるとバランスよく着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。