ロックバンドのザ・コーラルが、ニューアルバム「388」をサプライズリリースした。2週間前から一部のインディーズレコードショップ店頭に並んでいたという。今回、主要販売店や配信プラットフォームでリリースされるにあたり、ニューシングル「Let The Music Play」のミュージックビデオも公開された。



フロントマンのジェイムズ・スケリーは、今回のシングルが子供の頃にフリーマーケットなどで見つけていたボーカルグループのザ・ウェイラーズやレゲエミュージシャンのリー・ペリーのカセットテープへのオマージュだと説明。「曲そのものは世界を理解しようとしてみるものの、結局のところ、意味を成すのは音楽だけだという事実にたどり着く」という内容になっていると続けている。



新作アルバムには「Ride That Train」「Here Come The Tears」「Spirit Catcher」など新曲11曲を収録。6月12日に英サウサンプトンで開かれるSummer Sessionsを皮切りに、今夏には数々のフェスティバル出演も予定されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）