大友克洋の直筆サイン入り限定250部！ NKB「Procession Spin」高精細ジークレー版画

記事ポイント 大友克洋氏が約3年かけて描き下ろした原画をもとに制作した高精細ジークレー版画、限定250部で販売中直筆サイン＆エディションナンバー入り、額サイズW1055×H465mm、税込250,000円CREARE ART公式オンラインストアでの購入者には非売品パンフレットが付属、期間限定で送料無料 大友克洋氏が約3年かけて描き下ろした原画をもとに制作した高精細ジークレー版画、限定250部で販売中直筆サイン＆エディションナンバー入り、額サイズW1055×H465mm、税込250,000円CREARE ART公式オンラインストアでの購入者には非売品パンフレットが付属、期間限定で送料無料

漫画家・映画監督の大友克洋氏が原画・監修を務めた大型陶板レリーフ「Procession Spin」をもとに、エヌケービー（NKB）が高精細ジークレー版画作品を制作・販売しています。

大友氏の直筆サインとエディションナンバーが入った限定250部で、なくなり次第販売終了となります。

2026年5月19日の発売以来、コレクターや美術ファンから注目を集めている作品です。

NKB「Procession Spin」高精細ジークレー版画





商品名：「Procession Spin」高精細ジークレー版画原画作家：大友克洋販売価格：250,000円（税込）販売数：限定250部（大友氏直筆サイン＆エディションナンバー入り）サイズ：額 W1055×H465×D20mm／箱 W1180×H485×D30mm重さ：約4kg販売サイト：CREARE ART公式オンラインストア

縄文時代の土器から仏像、現代の造形、未来的・創造的な表現まで、人間が生み出してきたさまざまな美術が大きな流れの中に配置された作品です。

それぞれの時代に込められた想いや祈りが形を変えながら受け継がれ、未来へと続く人間の創造の連なりを表現しています。

陶板レリーフはNKBが運営するクレアーレ熱海ゆがわら工房（静岡県熱海市）が製作し、東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に設置されて、2025年12月から公開されています。

大友克洋氏が約3年で描き下ろした原画





大友氏はこの作品の構想から含めて約3年をかけて原画を描き下ろします。

1954年生まれ、宮城県登米市出身の大友克洋氏は、代表作『AKIRA』をはじめとする緻密な描き込みと複雑なパースの画面構成で1980年以降の漫画界に大きな影響を与えた作家です。

仏芸術文化勲章シュバリエ（2005年）、紫綬褒章（2013年）、仏芸術文化勲章オフィシェ（2014年）、第42回アングレーム国際漫画祭最優秀賞（2015年）を受賞しており、国内外で高く評価されています。

最新ジークレー技術で原画の細部を忠実に再現





ジークレーは、高精細なデジタルデータを用いて専用インクと用紙に出力する美術印刷技法で、原画の色彩や細部の表現を忠実に再現できることから美術館やギャラリーでも広く採用されています。

本作品では最新の高精細ジークレー技術により、大友氏による繊細な線・豊かな色彩・質感が細部まで再現されており、圧倒的な描き込みと唯一無二の世界観が手元で確かめられます。

直筆サイン入り限定250部の仕様と購入特典

額サイズW1055×H465×D20mm、重さ約4kgの本作品には、大友氏の直筆サインとエディションナンバーが入っています。

エディションナンバーの指定は受け付けておらず、直筆サインおよびエディションナンバーの位置や筆跡には個体差があります。

CREARE ART公式オンラインストアでの購入者には、陶板レリーフ「Procession Spin」のパンフレット（非売品）が特典として付属します。

また期間限定の送料無料キャンペーンが実施されており、キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

「Procession Spin」の世界観は、額サイズW1055×H465mmの版画作品として自宅やコレクションの場に収まります。

限定250部での販売で、税込250,000円となっています。

NKB「Procession Spin」高精細ジークレー版画の紹介でした。

(C)大友克洋 (C)OTOMO Katsuhiro

よくある質問

Q. 陶板レリーフ「Procession Spin」はどこで見られますか？

A. 東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に設置されており、2025年12月から公開されています。

Q. エディションナンバーの指定はできますか？

A. エディションナンバーの指定は受け付けておらず、直筆サインおよびエディションナンバーの位置や筆跡には個体差があります。

Q. 購入後のキャンセルや返品はできますか？

A. 作品の性質上、注文確定後のキャンセル・変更は受け付けておらず、欠陥がある場合を除き返品もできません。

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