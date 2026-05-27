学生の感性がランウェイに 青山商事と大学生がコラボ”エシカルファッションショー”を実施
日本最大級のエシカルイベント「ETHICAL CAMPUS 2026」で青山商事が大学生と共同企画した「青山商事×大学生コラボエシカルファッションショー」を実施した。学生たちがランウェイに立ち、環境や社会課題に配慮したファッションの在り方を発信。次世代を担う若者と企業が連携し、ファッションを通じた社会課題解決の可能性を示した。
【写真】学生とは思えない完成度…ランウェイで披露したエシカルファッション
同イベントは5月17日に有明セントラルタワーホール＆カンファレンスで開催された。青山商事が展開する「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」では、持続可能な社会の実現に向け、環境配慮型素材の採用や製品のリサイクル活動を推進している。今回のファッションショーは、エシカルな装いをより身近なものとして感じてもらうことを目的に、大学生との共同企画として実現した。
ショー開催に向けては、参加学生と事前ミーティングを実施し、「来場者へ何を伝えるべきか」を議論したという。当日は学生自身がモデルを務め、リサイクル素材を活用したスーツや、長く愛用できる高品質なエシカルアイテムを着用。学生が主体となって考案した演出やウォーキングを通じ、約200人の観覧者の前でエシカルファッションの魅力を届けた。
参加した学生は「青山商事や他団体の活動に触れ、社会課題をより広い視野で捉えるという新たな気づきを得た。初めてのランウェイという挑戦でもあったが、会場の皆さんに『まずはチャレンジしてみてほしい』という前向きなメッセージを届けられたと思う」とコメント。
青山商事広報部グループ長の宮本征大氏は、事前に学生と実施した座談会を振り返り、「環境問題をはじめとするさまざまな社会課題に対し、自ら問題意識を持ち、解決に向けて活動する学生の熱量を感じた」と説明。その上で「学生と共に作り上げた今回のエシカルファッションショーは、お互いに大きな価値があった。ファッションを通じた社会課題解決への共感の輪が広がることを期待している」と語る。
「ETHICAL CAMPUS 2026」は、学生団体と企業が社会課題をテーマに共創する日本最大級のエシカルイベント。当日は100を超える学生団体と約1200人の学生が参加した。青山商事は今後も若者との対話や共創を通じ、エシカルなライフスタイルの提案を進めていくとしている。
【写真】学生とは思えない完成度…ランウェイで披露したエシカルファッション
同イベントは5月17日に有明セントラルタワーホール＆カンファレンスで開催された。青山商事が展開する「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」では、持続可能な社会の実現に向け、環境配慮型素材の採用や製品のリサイクル活動を推進している。今回のファッションショーは、エシカルな装いをより身近なものとして感じてもらうことを目的に、大学生との共同企画として実現した。
参加した学生は「青山商事や他団体の活動に触れ、社会課題をより広い視野で捉えるという新たな気づきを得た。初めてのランウェイという挑戦でもあったが、会場の皆さんに『まずはチャレンジしてみてほしい』という前向きなメッセージを届けられたと思う」とコメント。
青山商事広報部グループ長の宮本征大氏は、事前に学生と実施した座談会を振り返り、「環境問題をはじめとするさまざまな社会課題に対し、自ら問題意識を持ち、解決に向けて活動する学生の熱量を感じた」と説明。その上で「学生と共に作り上げた今回のエシカルファッションショーは、お互いに大きな価値があった。ファッションを通じた社会課題解決への共感の輪が広がることを期待している」と語る。
「ETHICAL CAMPUS 2026」は、学生団体と企業が社会課題をテーマに共創する日本最大級のエシカルイベント。当日は100を超える学生団体と約1200人の学生が参加した。青山商事は今後も若者との対話や共創を通じ、エシカルなライフスタイルの提案を進めていくとしている。