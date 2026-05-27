ジェームズ・ガンらしさ全開『スーパーガール』“クセ強”即席チームビジュアル公開
ジェームズ・ガン率いる新生DCユニバース最新作『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）の新ビジュアル“チーム スーパーガール”が解禁された。
【画像】映画『スーパーガール』場面写真
本作は、2022年にDCスタジオ共同CEOへ就任したジェームズ・ガンが再構築を進める“新生DCユニバース”の新章。昨年公開された『スーパーマン』は、世界興収6.1億ドル（約950億円）を突破し、日本でも興収10億円超えのヒットを記録。DC復活の象徴として世界中で話題を集めた。
その流れを継ぐ『スーパーガール』では、型破りで等身大の新世代ヒーロー、”スーパーガール”が主人公となる。
監督は、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』や『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが務める。
今回解禁された“チーム スーパーガール”ビジュアルでは、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）がコスチュームの上からロングコートを羽織り、両手をポケットに突っ込んだ気だるげな姿を披露。模範的ヒーローとは異なる、挑発的で危うい魅力を漂わせている。
その足元には、相棒のスーパードッグ・クリプトが鎮座。パピーサイズながらも圧倒的な存在感を放ち、スーパーガールとの絶妙なコンビ感を感じさせる。
さらに、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）が巨大なバイクに腰掛け不敵な笑みを浮かべている。
一方、宿敵クレムへの復讐を誓う異星人少女ルーシー（イヴ・リドリー）も登場。クセ者ぞろいのメンバーが並び立つ、“ジェームズ・ガンらしさ”全開のビジュアルに仕上がっている。
どこか肩の力が抜けたユーモアと問答無用のクールさが同居する“即席チーム”が、スクリーンでどんな化学反応を見せるのか。新世代ヒーロー映画への期待が高まる。
【画像】映画『スーパーガール』場面写真
本作は、2022年にDCスタジオ共同CEOへ就任したジェームズ・ガンが再構築を進める“新生DCユニバース”の新章。昨年公開された『スーパーマン』は、世界興収6.1億ドル（約950億円）を突破し、日本でも興収10億円超えのヒットを記録。DC復活の象徴として世界中で話題を集めた。
監督は、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』や『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが務める。
今回解禁された“チーム スーパーガール”ビジュアルでは、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）がコスチュームの上からロングコートを羽織り、両手をポケットに突っ込んだ気だるげな姿を披露。模範的ヒーローとは異なる、挑発的で危うい魅力を漂わせている。
その足元には、相棒のスーパードッグ・クリプトが鎮座。パピーサイズながらも圧倒的な存在感を放ち、スーパーガールとの絶妙なコンビ感を感じさせる。
さらに、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）が巨大なバイクに腰掛け不敵な笑みを浮かべている。
一方、宿敵クレムへの復讐を誓う異星人少女ルーシー（イヴ・リドリー）も登場。クセ者ぞろいのメンバーが並び立つ、“ジェームズ・ガンらしさ”全開のビジュアルに仕上がっている。
どこか肩の力が抜けたユーモアと問答無用のクールさが同居する“即席チーム”が、スクリーンでどんな化学反応を見せるのか。新世代ヒーロー映画への期待が高まる。