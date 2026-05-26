とちぎテレビ

チアリーディングとダンスの全国選手権大会で、ともに初優勝を飾った宇都宮市の中学校・高校のチアリーディング部とチアリーディングクラブの小学生チームのメンバーが２６日、宇都宮市役所を訪れ、佐藤栄一市長に優勝を報告しました。

優勝報告に佐藤栄一市長を表敬訪問したのは、宇都宮市の星の杜中学校・高校のチアリーディング部「Ｂｅｌｌａｔｒｉｘ」と、宇都宮チアリーディングクラブ「ＡＮＧＥＬＳ」のメンバー、それに両チームを指導する鈴木敦子コーチです。

「Ｂｅｌｌａｔｒｉｘ」は、今年３月に千葉県の幕張メッセで開かれた、チアリーディング全国大会「ＵＳＡスクール＆カレッジナショナルズ」の高等学校編成ショーチア部門インターメディエート・スモールで、初出場・初優勝を成し遂げました。高校生４人と中学生２人の６人でチームを構成し、部を結成して１０か月での快挙でした。

「ＡＮＧＥＬＳ」は、同じく３月に千葉県の幕張メッセで開かれた、全国選手権大会の「ＵＳＡオールスターナショナルズ」の、小学校４年生までの９人以内で争うカテゴリーで、７人のチームで初優勝を飾りました。

「Ｂｅｌｌａｔｒｉｘ」の横尾彩穂さんは「優勝できてうれしかった」、「ＡＮＧＥＬＳ」の佐藤彩優さんは「今までで一番いい演技ができた」と振り返りました。佐藤市長は「一挙に２チームも優勝できて、こんなに名誉なことはない。これからも家族への感謝を忘れずに、自分の力、人間力を高めてください」と激励しました。