ラグビーリーグワン、プレイオフ準々決勝の第一試合が東京サントリーサンゴリアス（以下東京SG）リコーブラックラムズ東京（以下BR東京）との間で5月23日に行われ、東京SGが40−35で競り勝って、準決勝進出を果たした。東京SGの4強進出は2年ぶり、4度目。プレイオフ初進出のBR東京はここで敗退となった。



試合は東京SGが序盤からBR東京を圧倒し、常にセイフティリードを保ったまま前半終了。このまま東京SGが圧倒するかと思われたが、後半、お互いのフロントローが交代して以降、BR東京の反撃が始まる。





ボールを取られる場面まではなかったものの、BR東京の右プロップに入ったパディー・ライアンのプレッシャーがキツく、スクラムで劣勢を強いられた。それが東京SG全体へのプレッシャーとなって焦りを生じさせ、逆にBR東京には「いける！」という気迫をもたらすこととなった。FWがしっかりとセットプレイ、密集でファイトしてキーマンのTJペレナラが縦横無尽に動き回るというのがBR東京お得意のプレイなのだが、FWが優勢であるにもかかわらず、外での勝負を挑んだことも奏功して、試合終了間際までに4トライ3ゴールと1本のPGを加え、最大17あった点差を逆転して35-33とリード。しかし最大のドラマはここからだった。試合終了のホーンが鳴る中で蹴った中楠一期のペナルティーゴールはゴール右脇に逸れた。それをキャッチした松島幸太朗の一か八かの死に物狂いの突進からプレイを継続させた東京SG森川由起乙がインゴールにグラウンディング。逆転サヨナラトライとなった。まさに蜘蛛の糸のようなか細いチャンスを逃さず、しっかりと勝利を手繰り寄せた東京SGはさすがとしか言いようがないが、最後の最後まで競るような展開になったことは大きな課題として残る。相手のいい流れをすぐに断ち切ることができず、逆転まで許してしまったことを反省すべきだろう。次の東京SGの相手は、圧倒的な攻撃力でシーズンを１位通過したコベルコ神戸スティーラーズだ。攻撃的なディフェンスで相手の攻撃を寸断し続け、相手のいい流れをなるべく短時間で終わらせるような展開に持ち込みたいところだ。