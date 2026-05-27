◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ロッキーズの菅野智之投手が２６日（日本時間２７日）、敵地・ドジャース戦の前に報道陣の取材に応じた。日本時間２５日に娘に対する暴行の疑いで逮捕され、辞任した巨人・阿部慎之助前監督について言及した。菅野は「僕がなんか軽々しく発言するのも違う」と前置きした上で「選手たちはまだシーズンが残っている。しっかり最後まで戦ってほしいなっていう気持ちはあります」と、残されたナインを思いやった。

菅野は２０１３〜２４年まで巨人に所属しており、２４年シーズンから監督を務めた阿部監督とは同僚であり、恩師でもある存在だった。阿部前監督は都内で娘（１８）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述し、容疑を認めているといい、日本時間２６日午前０時１７分に警視庁渋谷署から釈放された。

菅野は１６日（同１７日）の本拠地・Ｄバックス戦では５回７安打２失点で今季４勝目を挙げ、日米通算１５０勝（巨人で１３６勝、ＭＬＢで１４勝）に到達。その際には、これまでで印象に残った捕手を問われ「やっぱりプロ野球の厳しさは阿部さん（前巨人監督）に教えてもらいましたし、バッテリーで抑えるんだということは小林誠司に教えてもらった。また違うアメリカでの配球だったり戦い方は去年の（オリオールズの）ラッチマンに教えてもらった。それぞれキャッチャーに良さはある。いろんな人に感謝を伝えたいなと思います」と特別な思いを口にしていた。