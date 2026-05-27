ロッキーズは菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）の敵地でのドジャース戦に先発することを発表した。すでにドジャースは大谷翔平投手が（31）が先発することを発表しており、日本投手の投げ合いが実現することとなった。

菅野はこの日の試合前に取材対応。「楽しみですし、できることなら勝ちたいです」と意気込みを語った。日本でも多くのファンが2人の投げ合いを楽しみにしており「日本でも楽しみにしてくれているファンの方がたくさんいると思うので、なんとか盛り上げられるようにいい準備をして迎えたいと思います」と話した。

大谷は二刀流として出場予定。ドジャース打線については「順位が示しているようにバランスのいい打線。それぞれの役割を理解して攻撃しているように感じる」と印象を語り「下位打線をしっかり抑えるということが大事だと思いますし、明日どういう打順の並びになるかわからないですけど、ソロホームランはオッケーくらいの感覚で投げられたら一番いいのかなと思います。下位でランナーためて上位打線につながれるのが得点パターンになってしまう。無駄な四球だったりで無駄な進塁を許さないでやっていければ大丈夫だと思います」と話した。

ドジャースタジアムでの登板は、2017年WBC準決勝の米国戦以来9年ぶり。「久しぶりだなという気持ちもあります」と懐かしんでいた。

ロッキーズのシェーファー監督は前日25日（同26日）には「菅野の登板はまだ決まっていない。水曜に投げるかもしれないし、ズレるかもしれない」としていたが、この日になって先発が決定。菅野は22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦に先発しており、中4日でマウンドに上がることとなる。

大谷と菅野はメジャーで打者・大谷と投手・菅野の直接対決はあるものの、投げ合いはまだない。日本屈指の先発投手2人がメジャーの舞台で初対決となるか、注目が集まっている。

投打のメジャーでの対決は5打数4安打、2本塁打2打点と大谷に軍配が上がっている。NPB時代も2打数2安打と大谷が菅野を攻略していた。