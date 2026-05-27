

水島警察署

金融庁の職員になりすまして岡山県倉敷市の男性からキャッシュカードなどをだまし取り、現金160万円を盗んだとして、住居不定で無職の男（36）が26日、窃盗の疑いで逮捕されました。

水島警察署によりますと、男は2025年7月、氏名不詳者らと共謀し、倉敷市の無職の男性（86）からキャッシュカード3枚と通帳1通を盗み、ATMで現金160万円を引き出した疑いが持たれています。

氏名不詳者が警察官になりすまして男性に電話し、「あなたのカードを悪用した者を逮捕しています。これ以上、悪用されないためにカードを回収するので、金融庁の者の指示に従ってください」などとうそを言いました。そして金融庁の職員になりすました男が男性の自宅を訪問し、キャッシュカードなどを封筒に入れさせ、印鑑を取りに行かせた隙に別の封筒とすり替えたということです。

男が自宅を離れた後、男性が封筒の中を確認したところ、トランプが入っていたことから警察に届け出たということです。

警察の調べに対して、男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）による犯行とみて捜査を進めています。