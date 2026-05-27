元RIZINバンタム級王者の朝倉海（32＝JAPAN TOP TEAM）が27日までに更新されたU-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルに出演。UFC3戦目のセコンドに兄・未来がつかないことを明かした。

今月30日にUFC3戦目を迎える海。U-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルでは試合に向けたドキュメンタリー映像が配信された。

動画内で海は「3人にずっと作戦も立てながら練習を見てもらってたので、託したいと思います」と今回の試合では日頃から指導を受けていた元RIZIN選手の金原正徳そして、柔術コーチの竹浦正起とキックボクシングコーチの小倉將裕にセコンドを任せることを明かした。

UFCでは3人までしかセコンドに入れないため、兄・未来が外れることになった。「気持ちの面では兄貴が居てくれると安心感はあります。今回はこのチームで準備してきたので、そこを信じていこうかなと思います」と説明した。

金原も「未来の役割は未来にしかできない。近くにいることで、緊張が解けたり、力になることはある。代わりはいない。僕にはできない」と補足した上で、「これも彼（海）の環境を変えないといけない決断だと思う」と語った。

竹浦コーチも「それでいいのかな？」と驚きながらも「“朝倉兄弟”としてお互いの試合に臨んできたのが今までのストーリーだったと思うので、今の海さんが勝つために選んだメンバーならこれがベストだと思う。“独り立ち”かもしれないです」とコメントを残した。