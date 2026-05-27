5月公開の邦画で「期待している主演俳優」ランキング！ 2位「高橋一生」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、5月公開の邦画で「期待している主演俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『ラプソディ・ラプソディ』で主演を務める高橋一生さんです。劇中では、人付き合いを避けながら生きてきた主人公・夏野幹夫を演じています。幹夫は、見知らぬ女性に勝手に婚姻届を出されていたことから、予期せぬ運命に巻き込まれていきます。不器用な大人の人間模様を魅力的に表現されています。
▼回答者コメント
「好きな俳優さんだからいつも期待している」（50代女性／新潟県）
「演技力が高いので、この映画ではどんな姿を見せてくれるのか楽しみだから」（50代女性／青森県）
「高橋一生は、知的な印象が強くて演技力も素晴らしい俳優だからです」（50代女性／埼玉県）
見事1位に輝いたのは、『正直不動産』で主演を務める山下智久さんでした。山下智久さんは1996年から芸能活動を開始し、国内外の作品で活躍する俳優です。代表作となった『正直不動産』シリーズでは、連続ドラマやスペシャル版を経て、2026年の映画版でも永瀬財地役として主演を務めています。映画の大ヒットを記念した舞台あいさつにも登壇しており、本役柄を通じて多くの観客を魅了しています。
▼回答者コメント
「山Pはテレビではなかなか見れないけど映画で活躍する姿を見たい」（30代女性／福岡県）
「ドラマ版で役柄にとても合っており、誠実さとコミカルさの両方を表現していたからです。映画でも中心人物として作品を引っ張ってくれると期待しています」（60代男性／福岡県）
「誠実さとスマートさが役柄に合っていて、シリーズを通して安定した魅力があるため。続編でも山下智久なら期待できると思わせる主演力があるから」（20代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：高橋一生／ラプソディ・ラプソディ／44票
2位にランクインしたのは、『ラプソディ・ラプソディ』で主演を務める高橋一生さんです。劇中では、人付き合いを避けながら生きてきた主人公・夏野幹夫を演じています。幹夫は、見知らぬ女性に勝手に婚姻届を出されていたことから、予期せぬ運命に巻き込まれていきます。不器用な大人の人間模様を魅力的に表現されています。
「好きな俳優さんだからいつも期待している」（50代女性／新潟県）
「演技力が高いので、この映画ではどんな姿を見せてくれるのか楽しみだから」（50代女性／青森県）
「高橋一生は、知的な印象が強くて演技力も素晴らしい俳優だからです」（50代女性／埼玉県）
1位：山下智久／正直不動産／85票
見事1位に輝いたのは、『正直不動産』で主演を務める山下智久さんでした。山下智久さんは1996年から芸能活動を開始し、国内外の作品で活躍する俳優です。代表作となった『正直不動産』シリーズでは、連続ドラマやスペシャル版を経て、2026年の映画版でも永瀬財地役として主演を務めています。映画の大ヒットを記念した舞台あいさつにも登壇しており、本役柄を通じて多くの観客を魅了しています。
▼回答者コメント
「山Pはテレビではなかなか見れないけど映画で活躍する姿を見たい」（30代女性／福岡県）
「ドラマ版で役柄にとても合っており、誠実さとコミカルさの両方を表現していたからです。映画でも中心人物として作品を引っ張ってくれると期待しています」（60代男性／福岡県）
「誠実さとスマートさが役柄に合っていて、シリーズを通して安定した魅力があるため。続編でも山下智久なら期待できると思わせる主演力があるから」（20代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)