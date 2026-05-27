【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはちょっと難しい概念
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、幾何学においての呼び名、統計分析の概念、そしてデジタル分野の実務で欠かせない情報処理の作業という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□んけい
□□んりょう
でー□□んかん
ヒント：複数の辺で構成されている図形。解析において2つ以上の数を対象とする状態。そして、コンピューターで扱う情報の形式や構造を目的の形に移し替える処理を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たへ」を入れると、次のようになります。
たへんけい（多辺形）
たへんりょう（多変量）
でーたへんかん（データ変換）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、数理的な図形の特徴を表す言葉から、高度なデータ分析に用いられる専門的な概念、さらにはIT社会の実務において必須となる技術的な処理の名称まで網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、幾何学においての呼び名、統計分析の概念、そしてデジタル分野の実務で欠かせない情報処理の作業という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んりょう
でー□□んかん
ヒント：複数の辺で構成されている図形。解析において2つ以上の数を対象とする状態。そして、コンピューターで扱う情報の形式や構造を目的の形に移し替える処理を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：たへ正解は「たへ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たへ」を入れると、次のようになります。
たへんけい（多辺形）
たへんりょう（多変量）
でーたへんかん（データ変換）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、数理的な図形の特徴を表す言葉から、高度なデータ分析に用いられる専門的な概念、さらにはIT社会の実務において必須となる技術的な処理の名称まで網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)