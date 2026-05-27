東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務め、米大リーグ・カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手が、婚約を発表した。

常松は２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「婚約しました。恋人であり、最高の親友。これからは『お嫁さん』になります！笑」と報告。お相手を“御姫様抱っこ”する２ショットを披露し、「僕達らしく楽しい家庭にしていきます！」とつづった。

幸せいっぱいの姿にフォロワーからは「おめでとう」「最高のバッテリーだね！！」「めちゃくちゃ綺麗で可愛いお嫁さんですね！」「イケメン！」「お幸せに！！」などの声が寄せられている。

常松は２５年春のリーグ戦では３本塁打を放つなど、慶大の主軸として活躍してきた。昨年９月にはプロ志望届を提出し、同１０月のドラフト会議で指名を待ったが、育成でも指名はなかった。米金融業界大手のゴールドマン・サックスから内定を得ていたが、カブスからオファーを受け、野球継続を決断。１月１６日に自身のＸ（旧ツイッター）で「Ｃｈｉｃａｇｏ Ｃｕｂｓとマイナー契約を締結しました。長く険しい道のりだと思いますが、楽しみながら一歩一歩這い上がります。応援よろしくお願いいたします！」と投稿していた。