平清盛が後白河法皇を退位させ、安徳天皇を即位させたことで爆発した不満とは？【日本史】

平清盛が後白河法皇を退位させ、安徳天皇を即位させたことで爆発した不満とは

驕（おど）れる者は久しからず。治承四年（一一八〇）、平清盛が後白河法皇を退位させ、孫の安徳天皇を即位させると地方武士団や京の公卿、寺社の間で不満が爆発します。

まず、源頼政が諸国武士団の決起を呼び掛ける後白河法皇の次男以仁王（もちひとおう）の令旨（りょうじ）（命令）を奉じ、平氏打倒を宣言。真っ先に呼び掛けに応えたのが、伊豆に流されていた源頼朝（みなもとのよりとも）と木曽の暴れん坊、義仲でした。

特に義仲は倶利伽羅峠（くりからとうげ）で平氏の大軍を撃破して入京するのですが、折からの飢饉にあえぐ都で略奪暴行の限りを尽くすだけ。これを見て、巧みに泳ぎ回ったのが後白河上皇。義仲には平家追討を命じ、関東の源頼朝には「即時上洛」を命じたのです。

しかし頼朝もさる者。東海・東山・北陸三道の国衙領（こくがりょう）と荘園は元のように国司と本所に返還せよ、という勅令発布を要請。その執行代理人として力を振るう大義名分を獲得します。なかなか世慣れた人でした。

出典：『図解 眠れなくなるほど面白い 日本史』著：鈴木旭