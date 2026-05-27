マキヤがＳ高カイ気配、神戸物産との資本・業務提携を材料視◇

マキヤ<9890.T>がストップ高の水準でカイ気配に張り付いている。同社は２６日の取引終了後、神戸物産<3038.T>との間で、資本・業務提携契約を締結すると発表した。事業の相乗効果を期待する買いが入ったようだ。



マキヤは総合ディスカウント店「エスポット」のほか、神戸物産の「業務スーパー」のフランチャイズ店を展開。提携により総菜のラインアップの拡充や共同仕入れによるスケールメリットの創出などを狙う。同社は自社株ＴＯＢ（公開買い付け）を通じて、創業者一族の資産管理会社が保有する株式を取得する。買付価格は１株１０３１円と２６日終値（１２００円）を下回るディスカウントＴＯＢ。買付予定数の上限は４３４万３９００株、取得総額の上限は約４４億７９００万円。買付期間は５月２７日から６月２３日まで。



また、マキヤは神戸物産を割当予定先として自社株処分を実施する。処分株式数は１４０万株で処分価格は１１９８円、払込期間は７月１５日から３１日まで。調達した資金は自社株ＴＯＢに向けて実施した借り入れの返済に充てる。神戸物産の議決権所有割合は１９．８３％の筆頭株主となる見通し。



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出所：MINKABU PRESS