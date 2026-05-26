「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」が、男性客の増加傾向を受け、シグネチャーであるワイヤーバッグのユニセックス提案を拡大している。

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アンテプリマのワイヤーバッグは、編まれたワイヤーが生み出す繊細な輝きによるフェミニンなイメージが強かったが、近年はスタイリングのアクセントとして取り入れる男性客が増加しているという。2026年秋冬コレクションでは、性別を問わず手に取りやすい初のリュックが登場。長さ調節が可能なストラップによって、スリングバッグとしても着用することができる。

このほか、現代アートや彫刻作品に着想を得て、ひねりを加えた幾何学的なシェイプが特徴の人気シリーズ「ツイスト（TWIST）」からは、ストラップを従来のワイヤータイプではなくレザーベルトに変更したビッグサイズの新型が登場。レザーベルトによってサイズの調整がしやすく、ショルダーバッグやスリングバッグとしても使用できる。既存のツイストはマチがないタイトなシルエットだが、新作のビッグサイズではマチを加えることで収納力を高めた。同シリーズにはシルバーのビジューをあしらったチャームが付属するが、特に男性人気の高い黒はチャームの輝きを他のカラーよりも抑えることで、幅広い客層が日常使いしやすくしているという。

ツイストシリーズではジェンダーレスに使いやすいデザインを追求し、光沢感を押さえたマットなワイヤーを採用。光を通さないレザーのようなマットカラーはカジュアルなシーンにも合わせやすいと好評で、同素材を使用した新作バッグも登場したほか、既存モデルの新色としてもマットカラーのアイテムを発表した。

◾️アンテプリマ：公式インスタグラム