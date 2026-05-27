27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比4.7％増の801億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.3％増の579億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ユーロ・ストックス５０指数 <486A> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ <2244> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> など88銘柄が新高値。ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など19銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス <376A> が4.46％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が4.34％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が3.53％高、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> が3.38％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> が3.13％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は5.06％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1120円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金300億7300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均383億8300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が105億5300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が46億200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が26億2200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が24億8800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が21億700万円の売買代金となっている。



株探ニュース